شركة Spotware تستكمل إطلاق Ctrader 5.0 على كل المنصات مع تحديثات كبيرة على الخوارزميات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- طرحت شركة Spotware إصدار cTrader 5.0 الذي طال انتظاره، وهو متوفر الآن لكل شركات الوساطة والشركات التجارية الخاصة التي تستخدم منصة cTrader. يقدم التحديث الجديد لأنظمة Windows والويب والأجهزة المحمولة مستوى جديدًا من تجربة التداول، مع ميزات تخصيص محسنة لواجهة المستخدم وقدرات متطورة للتداول الخوارزمي. ولقد أحدث تطبيق Algo الجديد (المعروف سابقًا باسم cTrader Automate) ثورة في آلية تصدير الخوارزميات ومشاركتها والوصول إليها وتفعيلها.

إصدار cTrader 5.0 يحدث ثورة في مجال الخوارزمي

أطلقت شركة Spotware خدمة cTrader Cloud الجديدة التي تتيح للمتداولين الوصول بسلاسة إلى الخوارزميات عبر الأجهزة، وبمجرد مزامنة الخوارزميات، تتسنى إمكانية إدارتها واستخدامها بسهولة من أي تطبيق cTrader، مما يعزز قدرة المستخدمين على التنقل، ناهيك عن عنصر المرونة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن مطوري الخوارزميات واثقون بأن حقوق الملكية الفكرية ستظل آمنة، نظرًا إلى أن الكود المصدر لا يتم تحميله مطلقًا إلى السحابة.

يمكن للمتداولين الآن تشغيل cBots من أي منصة، بما في ذلك cTrader Mobile، ما يتيح التداول الخوارزمي على مدار الساعة من دون الحاجة إلى قوة الحوسبة المحلية ومن دون تكلفة، وذلك بفضل القوة الهائلة الكامنة في عملية تنفيذ العمليات عبر السحابة.

يتيح أيضًا تحديث cTrader Windows 5.0 للمستخدمين تصدير الخوارزميات في صورة ملفات مشفرة لا يمكن فتحها إلا من قِبل مستخدم معين. كما قد أصبحت ملفات الخوارزميات مناسبة للأجهزة المحمولة، ويمكن لمستخدمي cTrader تشغيلها على الفور من دون الاعتماد على إصدارات سطح المكتب.

حصلت cTrader Algo API على العديد من الميزات الجديدة في خطوة لتمكين مطوري الخوارزميات. والآن، يمكن للخوارزميات الأخرى إدارة cBots، كما أصبح من الممكن استخدام المؤشرات لتنفيذ عمليات التداول.

برامج مساعدة تسهم في رفع مستوى مرونة المنصة

أعلنت شركة Spotware عن إضافة برامج مساعدة إلى عائلة الخوارزميات، في ضوء التطور الذي طال فلسفة Open Trading PlatfomTM‎. كما يمكِّن هذا النوع الجديد من الخوارزميات المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الخارجية وتفعيلها في cTrader، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مرونة المنصة.

تفتح البرامج المساعدة المجال أمام المتداولين لتخصيص عناصر واجهة المستخدم المتنوعة في cTrader، مثل منطقة الرسم البياني وأداة مراقبة التداول والمزيد. إضافةً إلى ذلك، يتضمن cTrader Windows مجموعة مختارة من عينات البرامج المساعدة الملهمة لتحفيز الجانب الإبداعي عند المطورين. هذا، وستلمس شركات التداول أن البرامج الإضافية قيمة للغاية، إذ يمكنها تفعيل حلول مخصصة من دون عناء تخدم صالح عملائها (على سبيل المثال، الألواح الإضافية وعناصر التحكم الجديدة والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، إلخ).

تطورات أدوات الوسطاء المعرفين ( IBs)

لطالما تمكنت مجموعة cTrader للوسطاء المعرفين (IBs) من تأمين مكانة متميزة لنفسها في السوق. وقد تم إدراج مجموعة أدوات Invite في cTrader Windows داخل التطبيقات التي تحمل علامة الوسيط التجارية، بالتزامن مع تحديث 5.0. إضافةً إلى ذلك، تتيح هذه المجموعة القوية للشركاء جذب متداولين جدد بفعالية باستخدام منتجات cTrader الجذابة، وتحسين معدلات تحويل الإحالات وتتبع التقدم في الوقت الحقيقي.

نجح حل cTrader Algo الجديد في تنسيق عملية مشاركة الخوارزميات عن طريق Invite. وهذا يعني أن الوسطاء المعرفين (IBs) يمكنهم مشاركة cBots والمؤشرات والبرامج المساعدة على الفور في صورة روابط تخص المستخدمين، على حين يتمتع المتداولون المدعوون الحاليون تلقائيًا بإمكانية الوصول إلى خوارزميات الشريك التي تمت مشاركتها بهذه الطريقة.

إضافةً إلى ذلك، تم توفير أداة "الإستراتيجيات المتعددة" الجديدة في cTrader Web بغية دعم تفعيل مجموعة من الإستراتيجيات المتوفرة من أي مزود خدمات في الموقع الإلكتروني، وعند النقر على إحدى الإستراتيجيات، سيتم ربط زوار الموقع بالشريك وسيدرجون ضمن الإحالات في نظام الوسيط لاحقًا.

تحسينات واجهة المستخدم ( UI) وتجربة المستخدم ( UX) والوظائف

يمكن الآن لمستخدمي cTrader Mobile تحقيق الاستفادة الكاملة من مرونة وضعية المؤشرات داخل منطقة الرسم البياني أو في لوحة منفصلة أدناه. كما يمكن لمراقبي البث في cTrader Web عرض مواقع وطلبات مزود Chart Stream، مما يسهم في تيسير وتسريع آلية تنفيذ الطلبات استنادًا إلى رؤى السوق.

صرح Denis Kiselev، رئيس قسم المنتجات في شركة Spotware، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء لعب دور حيوي وإحداث ثورة في مجال تداول الخوارزميات، معتمدين في هذا الصدد على تحديث cTrader 5.0 الذي سيقلب موازين الصناعة". "انطلاقًا من إستراتيجية "الهاتف المحمول أولاً"، يعد cTrader Cloud الحل الوحيد في الصناعة الذي يمكِّن المتداولين من إدارة روبوتاتهم وتشغيلها مباشرةً من تطبيق الهاتف المحمول. ثم إن تفعيل الأنظمة السحابية يسهم إسهامًا فاعلاً في تعزيز قدرة التنقل على صعيد التداول الخوارزمي، إذ يقدم تجارب مستقلة بمنأى عن الأجهزة قوامها الاستمرار والابتكار لجميع مستخدمي cTrader."

نبذة عن Spotware

تعد Spotware شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، نجحت في تقديم حلول تكنولوجيا مالية متطورة وبنية تحتية مبتكرة لأكثر من 14 عامًا. كما قد طورت الشركة شبكة متطورة تضم أكثر من 250 شركة وساطة وشركة تجارية خاصة، بما في ذلك أسماء بارزة ، مثل IC Markets وPepperstone وFTMO. هذا، وتحتل cTrader، منصة شركة Spotware الرائدة التي تتمتع بقاعدة مستخدمين تتجاوز 4 ملايين متداول، مكانة متميزة بفضل ابتكاراتها منقطعة النظير وموثوقيتها الراسخة وقابلية التطوير العالية، مما يوفر تجارب متميزة لجميع أصحاب المصلحة في سوق الفوركس وعقود الفروقات (CFD).

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