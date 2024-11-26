شركة Spotware تستكمل إطلاق Ctrader 5.0 على كل المنصات مع تحديثات كبيرة على الخوارزميات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- طرحت شركة Spotware إصدار cTrader 5.0 الذي طال انتظاره، وهو متوفر الآن لكل شركات الوساطة والشركات التجارية الخاصة التي تستخدم منصة cTrader. يقدم التحديث الجديد لأنظمة Windows والويب والأجهزة المحمولة مستوى جديدًا من تجربة التداول، مع ميزات تخصيص محسنة لواجهة المستخدم وقدرات متطورة للتداول الخوارزمي. ولقد أحدث تطبيق Algo الجديد (المعروف سابقًا باسم cTrader Automate) ثورة في آلية تصدير الخوارزميات ومشاركتها والوصول إليها وتفعيلها.
إصدار cTrader 5.0 يحدث ثورة في مجال التداول الخوارزمي
أطلقت شركة Spotware خدمة cTrader Cloud الجديدة التي تتيح للمتداولين الوصول بسلاسة إلى الخوارزميات عبر الأجهزة، وبمجرد مزامنة الخوارزميات، تتسنى إمكانية إدارتها واستخدامها بسهولة من أي تطبيق cTrader، مما يعزز قدرة المستخدمين على التنقل، ناهيك عن عنصر المرونة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن مطوري الخوارزميات واثقون بأن حقوق الملكية الفكرية ستظل آمنة، نظرًا إلى أن الكود المصدر لا يتم تحميله مطلقًا إلى السحابة.
يمكن للمتداولين الآن تشغيل cBots من أي منصة، بما في ذلك cTrader Mobile، ما يتيح التداول الخوارزمي على مدار الساعة من دون الحاجة إلى قوة الحوسبة المحلية ومن دون تكلفة، وذلك بفضل القوة الهائلة الكامنة في عملية تنفيذ العمليات عبر السحابة.
يتيح أيضًا تحديث cTrader Windows 5.0 للمستخدمين تصدير الخوارزميات في صورة ملفات مشفرة لا يمكن فتحها إلا من قِبل مستخدم معين. كما قد أصبحت ملفات الخوارزميات مناسبة للأجهزة المحمولة، ويمكن لمستخدمي cTrader تشغيلها على الفور من دون الاعتماد على إصدارات سطح المكتب.
حصلت cTrader Algo API على العديد من الميزات الجديدة في خطوة لتمكين مطوري الخوارزميات. والآن، يمكن للخوارزميات الأخرى إدارة cBots، كما أصبح من الممكن استخدام المؤشرات لتنفيذ عمليات التداول.
برامج مساعدة تسهم في رفع مستوى مرونة المنصة
أعلنت شركة Spotware عن إضافة برامج مساعدة إلى عائلة الخوارزميات، في ضوء التطور الذي طال فلسفة Open Trading PlatfomTM. كما يمكِّن هذا النوع الجديد من الخوارزميات المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الخارجية وتفعيلها في cTrader، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مرونة المنصة.
تفتح البرامج المساعدة المجال أمام المتداولين لتخصيص عناصر واجهة المستخدم المتنوعة في cTrader، مثل منطقة الرسم البياني وأداة مراقبة التداول والمزيد. إضافةً إلى ذلك، يتضمن cTrader Windows مجموعة مختارة من عينات البرامج المساعدة الملهمة لتحفيز الجانب الإبداعي عند المطورين. هذا، وستلمس شركات التداول أن البرامج الإضافية قيمة للغاية، إذ يمكنها تفعيل حلول مخصصة من دون عناء تخدم صالح عملائها (على سبيل المثال، الألواح الإضافية وعناصر التحكم الجديدة والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، إلخ).
تطورات أدوات الوسطاء المعرفين ( IBs)
لطالما تمكنت مجموعة cTrader للوسطاء المعرفين (IBs) من تأمين مكانة متميزة لنفسها في السوق. وقد تم إدراج مجموعة أدوات Invite في cTrader Windows داخل التطبيقات التي تحمل علامة الوسيط التجارية، بالتزامن مع تحديث 5.0. إضافةً إلى ذلك، تتيح هذه المجموعة القوية للشركاء جذب متداولين جدد بفعالية باستخدام منتجات cTrader الجذابة، وتحسين معدلات تحويل الإحالات وتتبع التقدم في الوقت الحقيقي.
نجح حل cTrader Algo الجديد في تنسيق عملية مشاركة الخوارزميات عن طريق Invite. وهذا يعني أن الوسطاء المعرفين (IBs) يمكنهم مشاركة cBots والمؤشرات والبرامج المساعدة على الفور في صورة روابط تخص المستخدمين، على حين يتمتع المتداولون المدعوون الحاليون تلقائيًا بإمكانية الوصول إلى خوارزميات الشريك التي تمت مشاركتها بهذه الطريقة.
إضافةً إلى ذلك، تم توفير أداة "الإستراتيجيات المتعددة" الجديدة في cTrader Web بغية دعم تفعيل مجموعة من الإستراتيجيات المتوفرة من أي مزود خدمات في الموقع الإلكتروني، وعند النقر على إحدى الإستراتيجيات، سيتم ربط زوار الموقع بالشريك وسيدرجون ضمن الإحالات في نظام الوسيط لاحقًا.
تحسينات واجهة المستخدم ( UI) وتجربة المستخدم ( UX) والوظائف
يمكن الآن لمستخدمي cTrader Mobile تحقيق الاستفادة الكاملة من مرونة وضعية المؤشرات داخل منطقة الرسم البياني أو في لوحة منفصلة أدناه. كما يمكن لمراقبي البث في cTrader Web عرض مواقع وطلبات مزود Chart Stream، مما يسهم في تيسير وتسريع آلية تنفيذ الطلبات استنادًا إلى رؤى السوق.
صرح Denis Kiselev، رئيس قسم المنتجات في شركة Spotware، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء لعب دور حيوي وإحداث ثورة في مجال تداول الخوارزميات، معتمدين في هذا الصدد على تحديث cTrader 5.0 الذي سيقلب موازين الصناعة". "انطلاقًا من إستراتيجية "الهاتف المحمول أولاً"، يعد cTrader Cloud الحل الوحيد في الصناعة الذي يمكِّن المتداولين من إدارة روبوتاتهم وتشغيلها مباشرةً من تطبيق الهاتف المحمول. ثم إن تفعيل الأنظمة السحابية يسهم إسهامًا فاعلاً في تعزيز قدرة التنقل على صعيد التداول الخوارزمي، إذ يقدم تجارب مستقلة بمنأى عن الأجهزة قوامها الاستمرار والابتكار لجميع مستخدمي cTrader."
نبذة عن Spotware
تعد Spotware شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، نجحت في تقديم حلول تكنولوجيا مالية متطورة وبنية تحتية مبتكرة لأكثر من 14 عامًا. كما قد طورت الشركة شبكة متطورة تضم أكثر من 250 شركة وساطة وشركة تجارية خاصة، بما في ذلك أسماء بارزة ، مثل IC Markets وPepperstone وFTMO. هذا، وتحتل cTrader، منصة شركة Spotware الرائدة التي تتمتع بقاعدة مستخدمين تتجاوز 4 ملايين متداول، مكانة متميزة بفضل ابتكاراتها منقطعة النظير وموثوقيتها الراسخة وقابلية التطوير العالية، مما يوفر تجارب متميزة لجميع أصحاب المصلحة في سوق الفوركس وعقود الفروقات (CFD).
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