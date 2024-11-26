Nexo تطرح حسابات شخصية بالدولار الأمريكي هي الأولى من نوعها في الصناعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Nexo، إحدى المنصَّات الرائدة في مجال إدارة الثروات بالأصول الرقمية ، عن إطلاق أول حسابات شخصية بالدولار الأمريكي في الصناعة، مما يوفر للعملاء في أكثر من 150 دولة طريقة سلسة وسهلة للاستفادة من التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي مباشرة من حساباتهم وإليها، وكل هذه الإجراءات تتم بأسمائهم. تطرح Nexo الآن بشكل فريد حسابات بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني بأسماء العملاء مما يوفر إدارة شخصية متعددة العملات في منصَّة واحدة - وتُعدُّ هذه خدمة لا مثيل لها في الصناعة.
يُشكِّل هذا الإنجاز خطوة لا غنى عنها في خارطة الطريق طويلة الأجل لشركة Nexo في تقديم طرق مبتكرة لعملائها لتنمية ثرواتهم من الأصول الرقمية وإدارتها وإنفاقها مع ترسيخ مكانة الشركة كشركة رائدة في توفير تجربة سلسة وبسيطة.
وتُمكِّن Nexo العملاء من خلال تقديم الحسابات الشخصية بالدولار الأمريكي، من إضافة الأموال بالدولار الأمريكي وسحبها من خلال المعاملات المصرفية مباشرة بأسمائهم، مما يسهِّم في إنشاء تجربة لا مثيل لها للعملاء من شأنها أن تلبي احتياجات العملاء في المؤسسات وأصحاب الثروات العالية للحصول على حلول شفافة وسهلة الاستخدام.
مزايا لا مثيل لها للعملاء وتأثير أوسع في السوق:
عمليات تحويل في غاية السهولة: تتيح الحسابات الشخصية بالدولار الأمريكي، والتي يتم الاحتفاظ بها باسم العملاء، إجراء عمليات مباشرة بالدولار الأمريكي من حساباتهم وإليها، مما يضمن الوصول إلى الأموال بشكلٍ سريع وسهل.
إجراء المعاملات مباشرةً باسم العميل: توفر Nexo شفافية ورؤية لا تضاهى.
تبسيط عمليات التحويل في جميع أنحاء العالم: يستفيد العملاء من تكامل رمز SWIFT السلس، مما يتيح إجراء معاملات عبر الحدود آمنة وفعَّالة تلبي متطلبات المشهد المالي العالمي اليوم.
نهج موحَّد متعدد العملات: تُعدُّ Nexo أول منصَّة أصول رقمية تطرح حسابات شخصية بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مباشرة باسم العميل داخل منصَّة واحدة، مما يبسط إدارة العملات المتعددة من خلال عرض موحَّد وإمكانية تتبُّع مبسَّطة.
إصدار ACH قريبًا: سيتم تقديم إجراءات إيداع الأموال من ACH قريبًا، مما يوفر خدمات سريعة وفعَّالة من حيث التكلفة من شأنها أن تعزِّز المرونة والتحكُّم في العمليات المصرفية.
"توفر Nexo مستويات فائقة من الاستقلالية والشفافية والأمان الذي يستحقه المستثمرون لعمليات إيداع الأموال والسحب بالدولار الأمريكي عبر التحويلات المصرفية. "يُعدُّ هذا الإنجاز الكبير أحدث إثبات على التآزر القوي بين آليات التمويل التقليدي ومساحة الأصول الرقمية، ويمكِّن الملايين من تجربة التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي بطريقة مألوفة، مما يخلق حالة من البساطة على التعاملات اليومية"، حسبما صرَّحت Elitsa Taskova، مديرة المنتجات في Nexo.
يُشكِّل إجراء إطلاق Nexo للحسابات الشخصية بالدولار الأمريكي تقدُّمًا استراتيجيًا في التزامها بتعزيز حلول الثروة الرقمية. يستطيع العملاء الآن الاستمتاع بمعالجة أكثر سلاسة، وتقليل حجم المتاعب، ووجود نهج موحَّد لنقل أصولهم، مما يضع معيارًا جديدًا في صناعة الأصول الرقمية الناشئة.
نبذة عن Nexo
Nexo هي منصَّة رائدة للثروات الخاصة بالأصول الرقمية مصمَّمة لتمكين العملاء من تعزيز ممتلكاتهم من العملات المشفَّرة وإدارتها والحفاظ عليها. تتمثل مهمتنا في قيادة الجيل القادم من خلق الثروة بالتركيز على نجاح العملاء وتقديم حلول مصمَّمة خصيصًا لبناء قيمة دائمة، بدعم من رعاية العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وقدَّمت Nexo منذ عام 2018 فرصًا لا مثيل لها للعملاء أصحاب الرؤى المستقبلية في أكثر من 200 ولاية قضائية. وإزاء وجود أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول المدارة ومعالجة عمليات بقيمة 320 مليار دولار، فإننا نقدم قيمة دائمة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تجمع منصَّتنا الشاملة بين التكنولوجيا المتقدمة والنهج الذي يولي أولوية كبيرة للعملاء، وتوفر مدخرات مرنة وعالية العائد ومحددة الأجل، وقروض مدعومة بالعملات المشفَّرة، وأدوات تداول متطورة، وحلول السيولة، بما في ذلك أول بطاقة خصم/ائتمان بالعملات المشفَّرة. تدعم Nexo الابتكار والازدهار الدائم بفضل الخبرة العميقة في الصناعة، ونموذج الأعمال المستدام، والبنية التحتية القوية، والأمن الصارم، والترخيص العالمي.
الموقع الإلكتروني الرسمي: nexo
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