Nexo تطرح حسابات شخصية بالدولار الأمريكي هي الأولى من نوعها في الصناعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Nexo، إحدى المنصَّات الرائدة في مجال إدارة الثروات بالأصول الرقمية ، عن إطلاق أول حسابات شخصية بالدولار الأمريكي في الصناعة، مما يوفر للعملاء في أكثر من 150 دولة طريقة سلسة وسهلة للاستفادة من التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي مباشرة من حساباتهم وإليها، وكل هذه الإجراءات تتم بأسمائهم. تطرح Nexo الآن بشكل فريد حسابات بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني بأسماء العملاء مما يوفر إدارة شخصية متعددة العملات في منصَّة واحدة - وتُعدُّ هذه خدمة لا مثيل لها في الصناعة.

يُشكِّل هذا الإنجاز خطوة لا غنى عنها في خارطة الطريق طويلة الأجل لشركة Nexo في تقديم طرق مبتكرة لعملائها لتنمية ثرواتهم من الأصول الرقمية وإدارتها وإنفاقها مع ترسيخ مكانة الشركة كشركة رائدة في توفير تجربة سلسة وبسيطة.

وتُمكِّن Nexo العملاء من خلال تقديم الحسابات الشخصية بالدولار الأمريكي، من إضافة الأموال بالدولار الأمريكي وسحبها من خلال المعاملات المصرفية مباشرة بأسمائهم، مما يسهِّم في إنشاء تجربة لا مثيل لها للعملاء من شأنها أن تلبي احتياجات العملاء في المؤسسات وأصحاب الثروات العالية للحصول على حلول شفافة وسهلة الاستخدام.

مزايا لا مثيل لها للعملاء وتأثير أوسع في السوق:



عمليات تحويل في غاية السهولة: تتيح الحسابات الشخصية بالدولار الأمريكي، والتي يتم الاحتفاظ بها باسم العملاء، إجراء عمليات مباشرة بالدولار الأمريكي من حساباتهم وإليها، مما يضمن الوصول إلى الأموال بشكلٍ سريع وسهل.

إجراء المعاملات مباشرةً باسم العميل: توفر Nexo شفافية ورؤية لا تضاهى.

تبسيط عمليات التحويل في جميع أنحاء العالم: يستفيد العملاء من تكامل رمز SWIFT السلس، مما يتيح إجراء معاملات عبر الحدود آمنة وفعَّالة تلبي متطلبات المشهد المالي العالمي اليوم.

نهج موحَّد متعدد العملات: تُعدُّ Nexo أول منصَّة أصول رقمية تطرح حسابات شخصية بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مباشرة باسم العميل داخل منصَّة واحدة، مما يبسط إدارة العملات المتعددة من خلال عرض موحَّد وإمكانية تتبُّع مبسَّطة. إصدار ACH قريبًا: سيتم تقديم إجراءات إيداع الأموال من ACH قريبًا، مما يوفر خدمات سريعة وفعَّالة من حيث التكلفة من شأنها أن تعزِّز المرونة والتحكُّم في العمليات المصرفية.

"توفر Nexo مستويات فائقة من الاستقلالية والشفافية والأمان الذي يستحقه المستثمرون لعمليات إيداع الأموال والسحب بالدولار الأمريكي عبر التحويلات المصرفية. "يُعدُّ هذا الإنجاز الكبير أحدث إثبات على التآزر القوي بين آليات التمويل التقليدي ومساحة الأصول الرقمية، ويمكِّن الملايين من تجربة التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي بطريقة مألوفة، مما يخلق حالة من البساطة على التعاملات اليومية"، حسبما صرَّحت Elitsa Taskova، مديرة المنتجات في Nexo.

يُشكِّل إجراء إطلاق Nexo للحسابات الشخصية بالدولار الأمريكي تقدُّمًا استراتيجيًا في التزامها بتعزيز حلول الثروة الرقمية. يستطيع العملاء الآن الاستمتاع بمعالجة أكثر سلاسة، وتقليل حجم المتاعب، ووجود نهج موحَّد لنقل أصولهم، مما يضع معيارًا جديدًا في صناعة الأصول الرقمية الناشئة.

نبذة عن Nexo

Nexo هي منصَّة رائدة للثروات الخاصة بالأصول الرقمية مصمَّمة لتمكين العملاء من تعزيز ممتلكاتهم من العملات المشفَّرة وإدارتها والحفاظ عليها. تتمثل مهمتنا في قيادة الجيل القادم من خلق الثروة بالتركيز على نجاح العملاء وتقديم حلول مصمَّمة خصيصًا لبناء قيمة دائمة، بدعم من رعاية العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقدَّمت Nexo منذ عام 2018 فرصًا لا مثيل لها للعملاء أصحاب الرؤى المستقبلية في أكثر من 200 ولاية قضائية. وإزاء وجود أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول المدارة ومعالجة عمليات بقيمة 320 مليار دولار، فإننا نقدم قيمة دائمة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تجمع منصَّتنا الشاملة بين التكنولوجيا المتقدمة والنهج الذي يولي أولوية كبيرة للعملاء، وتوفر مدخرات مرنة وعالية العائد ومحددة الأجل، وقروض مدعومة بالعملات المشفَّرة، وأدوات تداول متطورة، وحلول السيولة، بما في ذلك أول بطاقة خصم/ائتمان بالعملات المشفَّرة. تدعم Nexo الابتكار والازدهار الدائم بفضل الخبرة العميقة في الصناعة، ونموذج الأعمال المستدام، والبنية التحتية القوية، والأمن الصارم، والترخيص العالمي.

الموقع الإلكتروني الرسمي: nexo

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