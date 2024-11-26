اختيار Taiwan Semiconductor Research Institute الحاسوب الكمومي IQM Spark لتعزيز الأبحاث

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن اليوم Taiwan Semiconductor
Research Institute (TSRI) الذي يعمل تحت مظلة National Applied Research Laboratories عن شراء أول حاسوب كمومي متكامل من شركة IQM Quantum Computers (IQM)، الرائدة عالميًا في تصميم وابتكار وبيع الحواسيب الكمومية الفائقة التوصيل، على أن يجري تسليم النظام وتثبيته في مقر TSRI في الربع الثاني من عام 2025.
يجمع TSRI وشركة IQM هدفًا واحدًا وهو دفع عجلة تطوير الحوسبة الكمومية في تايوان، ولسوف تساعد عملية الاستحواذ على الحاسوب الكمومي IQM Spark العالي الدقة المكون من 5 بتات كمومية معهد TSRI على الاستفادة من قوة النظام وتوظيفها لخدمة الأغراض التعليمية والبحثية.
سيستفيد TSRI أيضًا من خبرة IQM في تكامل الأجهزة والجهود البحثية، في ضوء الخطوات الناجحة التي قطعتها تايوان على طريق تطوير تقنيات أشباه الموصلات المصنوعة من أكسيد المعادن التكميلية منخفضة الحرارة (CMOS) والحوسبة الكمومية، إذ يمكن أن تسهم حلول CMOS في تمكين المعالجات الكمومية الواسعة النطاق، والتي تعد ضرورية لتصحيح الأخطاء.
سيؤكد هذا التعاون الإستراتيجي على أهمية الشراكات الدولية لشركة IQM مع فرق البحث الكمومي الوطنية في تايوان في تعزيز التقدم التكنولوجي الرائد.
صرح الأستاذ Tuo-Hung Hou، المدير العام لمعهد TSRI، قائلاً: "إن عملية الاستحواذ على أول حاسوب كمومي متكامل فائق التوصيل يمثل خطوة مهمة تقطعها تايوان في خضم سباق الحوسبة الكمومية العالمي، إذ يتمثل الهدف من هذا في مساعدة تايوان على تحقيق تقدم في تكنولوجيا الحوسبة الكمومية وإلقاء الضوء على المناهج التي يجب أن تتبعها تايوان حتى تتمكن من الاستفادة من مكانتها الرائدة في صناعة أشباه الموصلات لاختراق هذا المجال الناشئ. وأود أن أشير إلى أن هذا التعاون سيسهم في تقوية العلاقة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، ويضع أساسًا قويًا لتنمية المواهب المحلية في مجال الحوسبة الكمومية".
صرح الدكتور Mikko Välimäki، المدير التنفيذي المشارك في شركة IQM Quantum Computers، قائلاً: "تمثلت مهمة شركة IQM في الأساس في دعم بناء المنظومة الكمومية المحلية. ثم إن أول شحنة من الحواسيب الكمومية إلى تايوان تؤكد أيضًا على التزامنا بهذا الهدف". "تعد تايوان هي الدولة الرائدة عالميًا والمعتمدة في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات، ناهيك عن الازدهار الذي تشهده في الصناعة، ولسوف تسهم عملية الشراء التي أجراها TSRI في تمهيد طريق انطلاقة منظومتها التكنولوجية في مجال الكم."
نبذة عن Taiwan Semiconductor Research Institute:
يعد TSRI مؤسسة بحثية أكاديمية ممولة من الحكومة ينصب تركيزها على تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات وتنمية المواهب. إضافةً إلى ذلك، يتميز TSRI ببيئة بحثية مفتوحة، ويبذل جهودًا نشطة لتطوير منصات خدمات أبحاث أشباه الموصلات المتقدمة في مجالات، مثل CMOS والذاكرة والتغليف الثلاثي الأبعاد وفوتونيات السيليكون وأشباه الموصلات المركبة والحوسبة الكمومية. هذا، وقد أصبح TSRI قوة دافعة رئيسية لأبحاث أشباه الموصلات من خلال الجهود التعاونية داخل الصناعة المحلية والأوساط الأكاديمية والقطاعات البحثية، وذلك بهدف دعم تطوير المحترفين ذوي المهارات العالية والمتميزين في المجال.
نبذة عن IQM Quantum Computers:
تعد IQM شركة رائدة عالميًا في تصنيع وابتكار وبيع الحواسيب الكمومية الفائقة التوصيل، إذ توفر شركة IQM حواسيب كمومية محلية متكاملة ومنصة سحابية للوصول إلى الحواسيب في كل مكان في العالم. من بين عملاء شركة IQM، مراكز الحوسبة الفائقة الرائدة ومختبرات الأبحاث والجامعات والمؤسسات المرموقة التي تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى برامج IQM وأجهزتها. هذا، وتضم شركة IQM بين جنباتها أكثر من 280 موظفًا، ناهيك عن مكاتبها المنتشرة في إسبو ومدريد وميونيخ وباريس وبالو ألتو وسنغافورة ووارسو.
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