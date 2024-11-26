اختيار Taiwan Semiconductor Research Institute الحاسوب الكمومي IQM Spark لتعزيز الأبحاث

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن اليوم Taiwan Research Institute (TSRI) الذي يعمل تحت مظلة National Applied Research Laboratories عن شراء أول حاسوب كمومي متكامل من شركة IQM Quantum Computers (IQM)، الرائدة عالميًا في تصميم وابتكار وبيع الحواسيب الكمومية الفائقة التوصيل، على أن يجري تسليم النظام وتثبيته في مقر TSRI في الربع الثاني من عام 2025.

يجمع TSRI وشركة IQM هدفًا واحدًا وهو دفع عجلة تطوير الحوسبة الكمومية في تايوان، ولسوف تساعد عملية الاستحواذ على الحاسوب الكمومي IQM Spark العالي الدقة المكون من 5 بتات كمومية معهد TSRI على الاستفادة من قوة النظام وتوظيفها لخدمة الأغراض التعليمية والبحثية.

سيستفيد TSRI أيضًا من خبرة IQM في تكامل الأجهزة والجهود البحثية، في ضوء الخطوات الناجحة التي قطعتها تايوان على طريق تطوير تقنيات أشباه الموصلات المصنوعة من أكسيد المعادن التكميلية منخفضة الحرارة (CMOS) والحوسبة الكمومية، إذ يمكن أن تسهم حلول CMOS في تمكين المعالجات الكمومية الواسعة النطاق، والتي تعد ضرورية لتصحيح الأخطاء.

سيؤكد هذا التعاون الإستراتيجي على أهمية الشراكات الدولية لشركة IQM مع فرق البحث الكمومي الوطنية في تايوان في تعزيز التقدم التكنولوجي الرائد.

صرح الأستاذ Tuo-Hung Hou، المدير العام لمعهد TSRI، قائلاً: "إن عملية الاستحواذ على أول حاسوب كمومي متكامل فائق التوصيل يمثل خطوة مهمة تقطعها تايوان في خضم سباق الحوسبة الكمومية العالمي، إذ يتمثل الهدف من هذا في مساعدة تايوان على تحقيق تقدم في تكنولوجيا الحوسبة الكمومية وإلقاء الضوء على المناهج التي يجب أن تتبعها تايوان حتى تتمكن من الاستفادة من مكانتها الرائدة في صناعة أشباه الموصلات لاختراق هذا المجال الناشئ. وأود أن أشير إلى أن هذا التعاون سيسهم في تقوية العلاقة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، ويضع أساسًا قويًا لتنمية المواهب المحلية في مجال الحوسبة الكمومية".

صرح الدكتور Mikko Välimäki، المدير التنفيذي المشارك في شركة IQM Quantum Computers، قائلاً: "تمثلت مهمة شركة IQM في الأساس في دعم بناء المنظومة الكمومية المحلية. ثم إن أول شحنة من الحواسيب الكمومية إلى تايوان تؤكد أيضًا على التزامنا بهذا الهدف". "تعد تايوان هي الدولة الرائدة عالميًا والمعتمدة في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات، ناهيك عن الازدهار الذي تشهده في الصناعة، ولسوف تسهم عملية الشراء التي أجراها TSRI في تمهيد طريق انطلاقة منظومتها التكنولوجية في مجال الكم."

نبذة عن Taiwan Semiconductor Research Institute:

يعد TSRI مؤسسة بحثية أكاديمية ممولة من الحكومة ينصب تركيزها على تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات وتنمية المواهب. إضافةً إلى ذلك، يتميز TSRI ببيئة بحثية مفتوحة، ويبذل جهودًا نشطة لتطوير منصات خدمات أبحاث أشباه الموصلات المتقدمة في مجالات، مثل CMOS والذاكرة والتغليف الثلاثي الأبعاد وفوتونيات السيليكون وأشباه الموصلات المركبة والحوسبة الكمومية. هذا، وقد أصبح TSRI قوة دافعة رئيسية لأبحاث أشباه الموصلات من خلال الجهود التعاونية داخل الصناعة المحلية والأوساط الأكاديمية والقطاعات البحثية، وذلك بهدف دعم تطوير المحترفين ذوي المهارات العالية والمتميزين في المجال.

نبذة عن IQM Quantum Computers:

تعد IQM شركة رائدة عالميًا في تصنيع وابتكار وبيع الحواسيب الكمومية الفائقة التوصيل، إذ توفر شركة IQM حواسيب كمومية محلية متكاملة ومنصة سحابية للوصول إلى الحواسيب في كل مكان في العالم. من بين عملاء شركة IQM، مراكز الحوسبة الفائقة الرائدة ومختبرات الأبحاث والجامعات والمؤسسات المرموقة التي تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى برامج IQM وأجهزتها. هذا، وتضم شركة IQM بين جنباتها أكثر من 280 موظفًا، ناهيك عن مكاتبها المنتشرة في إسبو ومدريد وميونيخ وباريس وبالو ألتو وسنغافورة ووارسو.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :