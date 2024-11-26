Elida Beauty تعمل على تهيئة سلسلة التوريد الخاصة بها لتحقيق النجاح بالتعاون مع Kinaxis

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اختارت Elida Beauty ، الشركة الموزعة الشهيرة لمنتجات التجميل والعناية الشخصية، شركة Kinaxis® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS)، الشركة العالمية الرائدة في تنظيم سلسلة التوريد الشاملة، لتحديث عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها بقدرات التخطيط الأساسية.
وبصفتنا موزعًا لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم للعناية الشخصية، بما في ذلك Q-Tips وBedhead وTimotei، عملت شركة Elida Beauty جاهدةً إلى تنفيذ أنظمة جديدة تركِّز على تحسين رضا العملاء، وستعمل أيضًا على تطوير إطار عمل جديد للتخطيط للطلب، وتخطيط العرض، وتخطيط المبيعات والعمليات، مما ساهم في اتخاذ قرارات أفضل والتعاون مع المورِّدين.
ستلعب Genpact ، الشركة العالمية المتخصَّصة في تقديم الخدمات والحلول المهنية والشريك الموثوق لشركة Kinaxis، دورًا محوريًا في تطبيق منصَّة TMKinaxis Maestro وتحسينها بنجاح. وستعمل شركة Genpact مستفيدةً من خبراتها العميقة في تحويل سلسلة التوريد والابتكار الرقمي، على تصميم المنصَّة لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركة Elida Beauty، ومن ثمَّ، تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة. سيتيح التنفيذ واسع النطاق إيجاد أساس قوي لتخطيط العرض والطلب من خلال دمج قدرات التعلُّم الآلي والأتمتة الرائدة في الصناعة.
صرَّح Nilendu Sarkar، رئيس سلسلة التوريد والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات في Elida Beauty قائلاً : "تنتابنا حالة من الحماس الشديد للاستفادة من إمكانات Maestro على السحابة الجاهزة للاستخدام". "وباستخدام Maestro، سنتمكن من تحسين التعاون مع الشركات المصنعة المتعاقدة معنا والإشراف بشكلٍ كامل عبر سلسلة التوريد لضمان أن تفوق مستويات الخدمة قدرات المنافسين باستمرار."
"في ظل النظر إليها كصناعة سريعة التطور وذات قدرة تنافسية عالية، تتطلب العلامات التجارية للجمال والعناية الشخصية المرونة والحكمة لتلبية احتياجات المستهلكين المتقلبة،" حسبما صرَّح Mark Morgan، رئيس العمليات التجارية في شركة Kinaxis. "يسرُّنا عقد الشراكة مع Elida Beauty في محاولتها للتحوُّل خلال هذا الوقت المثير، ونفتخر بشدة بدعم رحلتها في وضع معايير جديدة للتميُّز التشغيلي."
لمعرفة المزيد من المعلومات عن شركة Kinaxis وحلول إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، تفضَّل بزيارة Kinaxis .
نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .
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