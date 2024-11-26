Elida Beauty تعمل على تهيئة سلسلة التوريد الخاصة بها لتحقيق النجاح بالتعاون مع Kinaxis

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اختارت Elida Beauty ، الشركة الموزعة الشهيرة لمنتجات التجميل والعناية الشخصية، شركة Kinaxis® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS)، الشركة العالمية الرائدة في تنظيم سلسلة التوريد الشاملة، لتحديث عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها بقدرات التخطيط الأساسية.

وبصفتنا موزعًا لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم للعناية الشخصية، بما في ذلك Q-Tips وBedhead وTimotei، عملت شركة Elida Beauty جاهدةً إلى تنفيذ أنظمة جديدة تركِّز على تحسين رضا العملاء، وستعمل أيضًا على تطوير إطار عمل جديد للتخطيط للطلب، وتخطيط العرض، وتخطيط المبيعات والعمليات، مما ساهم في اتخاذ قرارات أفضل والتعاون مع المورِّدين.

ستلعب Genpact ، الشركة العالمية المتخصَّصة في تقديم الخدمات والحلول المهنية والشريك الموثوق لشركة Kinaxis، دورًا محوريًا في تطبيق منصَّة TMKinaxis Maestro وتحسينها بنجاح. وستعمل شركة Genpact مستفيدةً من خبراتها العميقة في تحويل سلسلة التوريد والابتكار الرقمي، على تصميم المنصَّة لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركة Elida Beauty، ومن ثمَّ، تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة. سيتيح التنفيذ واسع النطاق إيجاد أساس قوي لتخطيط العرض والطلب من خلال دمج قدرات التعلُّم الآلي والأتمتة الرائدة في الصناعة.

صرَّح Nilendu Sarkar، رئيس سلسلة التوريد والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات في Elida Beauty قائلاً : "تنتابنا حالة من الحماس الشديد للاستفادة من إمكانات Maestro على السحابة الجاهزة للاستخدام". "وباستخدام Maestro، سنتمكن من تحسين التعاون مع الشركات المصنعة المتعاقدة معنا والإشراف بشكلٍ كامل عبر سلسلة التوريد لضمان أن تفوق مستويات الخدمة قدرات المنافسين باستمرار."

"في ظل النظر إليها كصناعة سريعة التطور وذات قدرة تنافسية عالية، تتطلب العلامات التجارية للجمال والعناية الشخصية المرونة والحكمة لتلبية احتياجات المستهلكين المتقلبة،" حسبما صرَّح Mark Morgan، رئيس العمليات التجارية في شركة Kinaxis. "يسرُّنا عقد الشراكة مع Elida Beauty في محاولتها للتحوُّل خلال هذا الوقت المثير، ونفتخر بشدة بدعم رحلتها في وضع معايير جديدة للتميُّز التشغيلي."

لمعرفة المزيد من المعلومات عن شركة Kinaxis وحلول إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، تفضَّل بزيارة Kinaxis .

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .

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