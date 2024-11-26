بينكيو تطلق سلسلة شاشات MA المتوافقة كلياً مع أجهزة ماك بوك

(MENAFN
Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 نوفمبر 2024، ماسيف ميديا: أعلنت بينكيو، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير تقنيات العرض الضوئي والأجهزة الرقمية العصرية، عن إطلاق سلسلة MA التي تُعد الجيل الأول من الشاشات المصمّمة خصيصاً لمستخدمي أجهزة ماك بوك. وتعتزم سلسلة MA إرساء معايير جديدة للشاشات الخارجية المخصّصة لنظام تشغيل macOS من خلال تكاملها المثالي مع أجهزة ماك بوك بفضل دقة ألوانها وسهولة دمجها.
بهذه المناسبة، قال مانيش باكشي، المدير التنفيذي لشركة بينكيو الشرق الأوسط: "تفتقر معظم الشاشات الخارجية إلى إمكانية عرض الألوان المطابقة تماماً لألوان أجهزة ماك بوك. للمرة الأولى على الإطلاق، تأتي سلسلة شاشات MA مزوّدة بتقنيتنا الخاصة لضبط ألوان ماك بوك بما يضمن عرض ألوان دقيقة وطبيعية تتطابق تماماً مع ألوان أجهزة MacBook Air وMacBook Pro".
تتمكن سلسلة MA من التغلب على التفاوت اللوني بين شاشات ماك بوك والشاشات الخارجية بفضل تقنية ضبط الألوان الخاصة بأجهزة ماك والتي تم تطويرها من قبل خبراء مختبر ألوان بينكيو الذين يتمتعون بخبرة عريقة في علم الألوان، ما يضمن تقديم تجربة بصرية موحدة بين شاشات ماك بوك وشاشات سلسلة MA.
وتوفر شاشات سلسلة MA تجربة مستخدم سلسلة عبر دعم مزامنة السطوع ومستوى الصوت مع أجهزة ماك بوك، كما تقدم واجهة إعدادات مبسطة ومشابهة لنظام تشغيل ماك باستخدام برنامج BenQ Display Pilot 2 الذي يتيح إعداد الشاشة بلمسة واحدة.
وقد أصبح لدى مستخدمو ماك بوك حرية الاستمتاع بأجهزتهم على شاشات بينكيو كبيرة الحجم التي تأتي بمقاس 27 بوصة و32 بوصة وكلاهما بدقة 4K. وتوفر شاشات سلسلة MA مساحة عمل واسعة مع خيارات مرنة لضبط الارتفاع وزاوية العرض لتحقيق أقصى قدر من الراحة عند الاستخدام. وتأتي الشاشات مزودة بمنفذين من فئة USB-C ومنفذين من فئة HDMI وإمكانية الربط عبر كبل يدعم توصيل الطاقة من فئة USB-C لضمان بقاء أجهزة ماك مشحونة طوال الوقت.
توفر سلسلة MA الخيار الأمثل لمستخدمي MacBook Pro وMacBook Air الذين يعتمدون على الشاشات الخارجية لأغراض العمل نظراً لتوافقها التام مع أجهزة ماك، واحتوائها على باقة من المميزات الحيوية تشمل سهولة الاتصال، والقضاء على التفاوت اللوني إلى جانب التصميم الموحد الذي يخلق بيئة عمل متسقةٍ جمالياً.
تمنح شاشات سلسلة MA من طراز MA270U وMA320U المستخدمين حرية الإبداع والإنتاجية بلا حدود بفضل مزاياها التي تساعدهم في الارتقاء برؤيتهم الإبداعية وتعزيز تجربتهم البصرية.
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