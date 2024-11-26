فورفز مزارز مصطفى شوقى يشارك فى صفقات باستثمارات 50 مليار جنيه بـ2024

MENAFN - Al-Borsa News) يتبنى مكتب“فورفز مزارز مصطفى شوقى” للاستشارات المالية خطة طموح خلال الفترة المقبلة، تتضمن إضافة العديد من الخدمات والأنشطة الجديدة أهمها تقديم الاستشارات فى مجال الاستدامة، ومساعدة المنظمات فى تحقيق الاستدامة طبقاً للمعايير العالمية، بحسب عمر شوقي الشريك التنفيذي للمكتب.

وأضاف شوقى، أن المكتب يعمل على التطوير الدائم لمواكبة التغيرات التكنولوجية واحتياجات العملاء، حيث يتجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي فى خدمات المراجعة، والضرائب، وحوكمة الشركات.

وأوضح فى حواره لـ”البورصة” أن المكتب يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء تتخطى أكثر من 800 عميل، مثل الشركات المتعددة الجنسيات، والمؤسسات الحكومية، والمدرجة بالبورصة، والبنوك، والقطاعات الصناعية، والتطوير العقارى، والخدمات البترولية، والطاقة المتجددة.

وذكر أنه فى يونيو الماضي أصبحت مزارز شريك فى كيان جديد” فورفز مزارز”، لتُصبح بعد الدمج ضمن أكبر 10 شركات عالمية في مجال المحاسبة والاستشارات، وتستهدف أن تصل إيراداتها السنوية إلى 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة تهدف إلى تمكين الشركتين من النمو العالمي المستمر من خلال توسيع قدراتهما لخدمة العملاء، خاصة الشركات الدولية.

ولفت إلى أن المكتب شارك فى تقديم الاستشارات المالية لصالح صندوق مصر السيادي في بيع إحدى الشركات الحكومية.

وقال شوقي إن المكتب شارك في أكثر من 30 صفقة خلال العام الحالى، ما بين عمليات تقييم وفحص نافي للجهالة وصفقات دمج واستحواذ، بإجمالي تكلفة استثمارية تخطت ال 50 مليار جنيه.

وأفاد بأن لدى مكتب” فورفز مزارز مصطفى شوقى” تعاون مع صناديق خليجية، حيث أبدت اهتماماً بقطاعات التطوير العقارى، والصناعات الغذائية والطاقة.

وذكر أن المكتب قام بإعادة هيكلة لأكثر من 13 شركة لصالح إحدى الجهات الحكومية بغرض الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية، مما كان له بالغ الأثر على تحسين جودة المخرجات وتعزيز النواحي التشغيلية والمالية لتوجيه أكثر كفاءة للاستثمارات من جانب مجالس الإدارة لتلك الشركات.

ونوه شوقي إلى أن المكتب قام بعمل أكثر من 28 دراسة جدوى خلال العام الحالي فى قطاعات الصناعة والخدمات واللوجيستيات والتكنولوجيا المالية.

وقال إنهناك توجها كبيرا لدى الشركات الناشئة لفتح أسواق جديدة وخاصة فى الخليج، حيث يتواصل مع المكتب شهرياً ما لا يقل عن 3 شركات، مما له أثر إيجابي فى جذب العملة.

أشار شوقي إلى أن أفريقيا تمثل فرصة واعدة بسبب اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر، حيث يسعى عدد متزايد من المستثمرين المصرين فتح أسواق خارجية فى تلك الدول.

وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة مثل محطات الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر من بين القطاعات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين محلياً واجنبياً بسبب التسهيلات الضريبية التى تقدمها الحكومة، إلى جانب التيسيرات الائتمانية التى تشرف عليها بنوك التنمية الدولية.

وذكر أن قطاع التعهيد فى مصر يشهد طفرة كبيرة، بسبب توافر الكفاءات البشرية وانخفاض تكلفة العمالة مما له أثر فى تعزيز مصر على خارطة خدمات التعهيد، إضافة إلى قطاع التصنيع واهتمام الدولة البالغ بذلك الملف الحيوي.

وأشاد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تعبر عن سعي الحكومة الجاد في التيسير على مجتمع الأعمال، وتطوير سياسة مالية داعمة للاقتصاد والتنمية، إضافةً إلى بناء شراكة مع الممولين مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي.

وذكر أن السوق المصري يمثل فرصة للمستثمر الأجنبى، حيث أنه يتيح فرصة التجربة فى أحد أكبر الأسواق بالشرق الأوسط، مع وجود وفرة فى المواد الخام والموارد البشرية بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق الأخرى، لافتاً إلى أن تلك المزايا تعمل على تقليل المخاطر للمستثمرين وزيادة العائد على الاستثمار.

ولفت أن المستثمر يركز على عاملين أساسين من حيث استقرار البيئة الضريبية، وفي ذلك الشأن طالب بضرورة إصدار وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين الضريبي لدى المستثمرين.

وأشار إلى أهمية سهولة تحويل الأرباح للخارج لدى المستثمرين، لأنها تعطي انطباعا إيجابيًا على البيئة الاستثمارية فى مصر.

وفيما يخص أهم المخاطر التي تواجه مؤشرات الاقتصاد الكلى، ذكر الشريك التنفيذى” فورفز مزارز مصطفى شوقى” أن التوترات الجيوسياسية أثرت سلبياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة التضخم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية لمستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن خطط السياسة النقدية فعالة في تحجيم التضخم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى انخفاض جاذبية الاستثمار في الأسهم مقابل الأدوات ذات العائد الثابت، لافتاً أن تقلبات سعر الصرف يمكن أن تؤثر على الشركات التي تعتمد على الواردات أو التصدير.

وقال شوقي إن انخفاض السيولة، وضعف حجم التداول قد يجعل من الصعب على المستثمرين بيع أو شراء الأسهم بسرعة.

ونوه إلى أن تأثير الأزمات المالية العالمية أو الكوارث الطبيعية يمكن أن يؤدي إلى انسحاب المستثمرين الأجانب، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا، مما يؤثر سلبًا على تكلفة الإنتاج وربحية الشركات.

فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستشارات المالية، أوضح شوقى أنه على الرغم من المخاوف التي يبديها البعض من التوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعي إلا أنه يسهم بشكل كبير في توليد قيمة مضافة لصالح الخدمات الاستشارية، إلي جانب زيادة الإنتاجية وتحسين الآداء الوظيفي.

وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية من بين أكثر التحديات التي تواجه مجتمع المال والأعمال حالياً، وبخاصة القطاعات المصرفية، مما يبرز أهمية الذكاء الاصطناعي فى إدارة المخاطر وتعريف متخذي القرارات لدى الشركات بعوامل المخاطر.

وذكر شوقي أن أهم ما يعزز استمرارية الشركات العائلية هي الحوكمة، حيث الالتزام بالشفافية، ويتضمن ذلك تواصلًا واضحًا ومفتوحًا مع أصحاب المصلحة، والالتزام بالمعايير المطلوبة في إعداد التقارير المالية والتشغيلية.

وأضاف أن الحوكمة القوية استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، حيث تحتاج الشركات إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها والتخفيف من حدتها، مما يضمن الاستدامة والمرونة التشغيلية على المدى الطويل.