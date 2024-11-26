ارتفاع أسعار النفط رغم انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التراجع الذي شهدته أمس على خلفية أنباء متداولة حول إعلان أمريكي فرنسي محتمل عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.40% أو 29 سنتاً إلى 73.30 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:08 صباحاً بتوقيت القاهرة، بعد خسارة بلغت 2.85% أو 2.16 دولار في نهاية تعاملات الإثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.36% أو ما يعادل 25 سنتاً إلى 69.19 دولار للبرميل.

ذكرت وكالة“رويترز” أمس في تقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفًا لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في القريب العاجل.

ومن جانبه، أفاد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي في تعقيب للوكالة بقرب التوصل للاتفاق، لكن لن يتم اتخاذ أية خطوة قبل الانتهاء من كافة الترتيبات.

تسببت تلك الأنباء في انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط، وتراجع مخاوف اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالحرب في غزة التي لا تزال مستمرة، قالت بريانكا ساشديفا خبيرة تحليل الأسواق في“فيليب نوفا”“رويترز”، إنها لم تؤثر كثيراً من قبل على حركة إمدادات النفط في المنطقة ولا على علاوة المخاطر الجيوسياسية.

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