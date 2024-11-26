ارتفاع أسعار النفط رغم انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التراجع الذي شهدته أمس على خلفية أنباء متداولة حول إعلان أمريكي فرنسي محتمل عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان.
زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.40% أو 29 سنتاً إلى 73.30 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:08 صباحاً بتوقيت القاهرة، بعد خسارة بلغت 2.85% أو 2.16 دولار في نهاية تعاملات الإثنين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.36% أو ما يعادل 25 سنتاً إلى 69.19 دولار للبرميل.
ذكرت وكالة“رويترز” أمس في تقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفًا لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في القريب العاجل.
ومن جانبه، أفاد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي في تعقيب للوكالة بقرب التوصل للاتفاق، لكن لن يتم اتخاذ أية خطوة قبل الانتهاء من كافة الترتيبات.
تسببت تلك الأنباء في انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط، وتراجع مخاوف اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالحرب في غزة التي لا تزال مستمرة، قالت بريانكا ساشديفا خبيرة تحليل الأسواق في“فيليب نوفا”“رويترز”، إنها لم تؤثر كثيراً من قبل على حركة إمدادات النفط في المنطقة ولا على علاوة المخاطر الجيوسياسية.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108926641
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