ماكنزى للاستشارات المالية تتوقع رواج صفقات الدمج والاستحواذ خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت شركة ماكنزى للاستشارات المالية رواج قطاع الدمج والاستحواذ خلال العام المقبل بعد تغير المعطيات الاقتصادية على ساحة الاقتصاد المصرى.

وقالت ماريان عزمى، عضو مجلس إدارة شركة ماكنزى للاستشارات المالية، إن السوق المصرية تتمتع بفرص واعدة فى أنشطة الدمج والاستحواذ، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تبحث عن توسعة حجم نشاطها فى مصر.

وأضافت عزمى فى حوار لـ”البورصة”، أن التوقعات تأتى على الرغم من ارتفاع وتيرة التضخم فى البلاد، وتغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كل تلك المعطيات صعبت من عملية التقييم بعض الشئ، ولكنها زادت من رونق الفرص فى السوق المصرية.

وترى أن العام الماضي شهد عددًا أقل من الاستحواذات عن العام الجاري مدفوعة بصورة أساسية من رواج نشاط الدمج والاستحواذ فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تبنت تلك السياسة خوفًا من التعثرات.

ولفتت إلى أن إعادة الهيكلة للشركة بعد الدمج أو الاستحواذ يمنحها فرصة أكبر لتخطى تحديات أكبر فى ظل بيئة تتسم بالعديد من المعطيات الاقتصادية، ويعد هذا الوقت الأنسب لتنقية السوق وزيادة لفرص استثمارية أكثر.

ورجحت عزمى أن يشهد القطاع المالى غير المصرفى نموًا خلال الفترات المقبلة، خاصة أنه لا يزال فى مرحلة النمو ويحتاج لفترة طويلة للوصول إلى مرحلة النضج الكامل مع ثبات العوامل الاقتصادية.

وأضافت أن القطاع غير المصرفى حقق نموًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية على مستوى الانتشار ونتائج الأعمال، وما تبعه من أرباح على السوق، مشيرة إلى أنه أصبح من الضرورة على الرقابة المالية التجديد المستمر للوائح والقوانين لمواكبة هذا النمو.

ورجحت عزمى، أن يشهد قطاع الأغذية العديد من عروض الاستحواذ خلال العام المقبل، حيث يعد من القطاعات الدفاعية، وتتمتع الشركات فى السوق المصرية بعدة مميزات أهمها عدد السوق الاستهلاكى المتزايد، والفرص التصديرية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى قيم الشركات السوقية فى البورصة المصرية والتى تتداول بأقل من قيمتها العادلة بفارق كبير، موضحة أن هذه الشركات ينقصها السيولة وأسلوب إدارة جيدة.

وترى عضو مجلس إدارة“ماكنزى للاستشارات المالية”، أن الأداء الجيد سيسيطر عليه الاتجاه الصاعد مع هدوء وتيرة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وقد يصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى 34.5 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري، مرجحة أن يصل المؤشر الرئيسي إلى قمم تاريخية لم يختبرها بعد وصولاً إلى 37.5 ألف نقطة العام المقبل بدعم من تحسن توقعات النمو للاقتصاد المصري.

وأوضحت أن البورصة المصرية كانت تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة، لكن ما حدث العامين الماضيين فى جميع المؤشرات عكس ذلك من بينها قيم التداولات وعدد العملاء الجدد على الرغم من ارتفاع الفائدة، نتيجة أن البورصة هى مرآة كل ما يحدث فى الاقتصاد والمجتمع، والتى جذبت المستثمرين قصيرى ومتوسطى الأجل للتحوط من انخفاض الجنيه إلى جانب أوعية التحوط الأخرى من معدلات التضخم المرتفعة.

ولفتت إلى أن أبرز القطاعات المستفيدة خلال العام الجارى، هى القطاع العقارى والذى شهد نموا كبيرا خاصة مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة، موضحة أن ذلك على الرغم من الحديث الواسع عن وجود فقاعة عقارية فى الأشهر الأخيرة، لأنه مرتبط بالنشاط الاقتصادى، كما أن كثيرا من القطاعات الأخرى تتبعه، ويحتاج لحجم عمالة واسع.

وأوضحت أن قطاع الإسكان الفاخر بالفعل يشهد فقاعة، بينما الإسكان محدود ومتوسط الدخل لا يزال الطلب عليه مرتفع نتيجة عدد المصريين المتزايد بالإضافة إلى اللاجئين، كما يعد القطاع البنكى من أبرز القطاعات التى تأثرت إيجابيا، لكنه يحتاج إلى شروط ميسرة للاقراض للمستثمر المحلى والأجنبى، ليتبعها طفرة جديدة فى القطاع، و يليه فى الرواج قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضافت أن قطاع التكنولوجيا من القطاعات التى تحتاج إلى التركيز عليه من قبل الحكومة والمستثمرين بشكل أكبر، بينما قطاع البتروكيماويات لن يتأثر بشكل كبير الفترة المقبلة خاصة لأنه مرآة للتوترات السياسية جنبا إلى جنب مع الذهب، ليتحرك فى نطاق عرضى ضيق.

وأوضحت أنه مع تراجع معدلات الفائدة المتوقع خلال العام المقبل سينتعش القطاع الصناعى حيث ستتجه الشركات لتحديث بنيتها التحتية، ويتبعها القطاع العقارى مع سهولة الحصول على التمويلات بفائدة منخفضة.

وترى أن قطاع التمويل الاستهلاكى ما زال فى مرحلة النمو ويحتاج لعدد شركات أكبر لمواكبة السوق خاصةً وأنه يتغذى على معدلات التضخم المرتفعة، مع إعادة هيكلة هذه الشركات لتجنب التعثرات المالية المتزايدة.

وأضافت أن قرار الهيئة بإيقاف رخص تأسيس شركات جديدة سلاح ذو حدين، الجزء الإيجابى يتمثل فى فرص النمو القوية للشركات الحالية لكن بشرط هيكلة الشركة ماليًا، فيما يتمثل الجانب السلبى فى احتياج السوق لعدد أكبر من الشركات الحالية تُضاف إلى هذا النشاط.

وأوضحت أن تراجع القدرة الشرائية له تأثيرات، تختلف تأثيرها على المستهلك عن السوق، باختلاف الاقتصاد بشكل عام، ويتمثل العبء على المستهلك فى دراسة قراراته الشرائية والتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، فى ظل التذبذب فى السوق والإصلاحات الحكومية.

وأفادت أن السوق المصرى فى حاجة لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب كم العمالة المتزايد وزيادة الإنتاج لتفعيل الحراك فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى على المواطن والتحول لشخص منتج بدل من مستهلك.

واستكملت أن زيادة الشركات يزيد من الإنتاج الحقيقى للبلاد، كما سيقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من معدلات التصدير مما ينعكس بدوره على الجنيه أمام الدولار.