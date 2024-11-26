دور السيراميك الإسباني في تحقيق أجندة الإمارات للتنمية الخضراء

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- Matrix PR) تشير الإحصائيات إلى أن البناء الحضري يستهلك نحو 60% من المواد الخام عالمياً و12% من إجمالي المياه في المناطق المتقدمة، مما يبرز أهمية التحول نحو البناء المستدام أكثر من أي وقت مضى. ومع وصول تعداد سكان الإمارات إلى 11.1 مليون نسمة في عام 2024، تزداد الحاجة إلى حلول مبتكرة تقلل من التأثير البيئي وتدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
تعتبر أجندة الإمارات الخضراء 2030 استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد
صديق للبيئة. ضمن هذا الإطار، أطلقت الإمارات "برنامج الشهادات الخضراء الوطنية"، الذي يركز على معايير بناء صارمة تشمل كفاءة الطاقة، والحفاظ على المياه، وتحسين جودة الهواء الداخلي، واستخدام مواد مستدامة. هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة حضرية أكثر مرونة واستدامة.
تهدف هذه المبادرات بحسب كلارا فيسيدو، مهندسة معمارية في جمعية مصنعي البلاط الإسباني- سيراميك إسبانيا، إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر والمستقبل، مع تشجيع نمط حياة مسؤول بيئياً وتقليل الأضرار البيئية. ومن بين المساهمين في هذا التحول، تبرز صناعة السيراميك الإسباني بفضل ممارساتها المستدامة التي تشمل استخدام الموارد بكفاءة وتقليل النفايات، إلى جانب جهودها في تقليل البصمة الكربونية.
الابتكارات الخضراء في السيراميك الإسباني
تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني بحلول عام 2050، التزمت صناعة السيراميك الإسباني بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول العام نفسه. وقد حققت هذه الصناعة تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات:
• تقليل البصمة الكربونية: بفضل التطور التكنولوجي، خفضت الصناعة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60% لكل طن منذ عام 1980، عبر استخدام أفران عالية الكفاءة، وأنظمة التوليد المشترك، واسترجاع الحرارة المهدرة. كما يتم الاعتماد على الغاز الطبيعي، وهو الوقود الأنظف المتاح، في عملية الإنتاج.
• إعادة تدوير نفايات الإنتاج: يتم إعادة استخدام معظم نفايات الطين قبل الحرق، مع التركيز على إعادة تدوير الفخار المحروق، مما يقلل الحاجة إلى المواد الخام الجديدة ويساهم في تعزيز دورة إنتاج مستدامة.
• إدارة المياه بكفاءة: نجحت الصناعة في خفض استهلاك المياه إلى أقل من 20% من احتياجات العملية الإنتاجية، عبر أنظمة مبتكرة تشمل التبخير وإعادة التدوير، مع تحقيق صفر تصريف لمياه الصرف.
• المتانة طويلة الأمد: يتميز البلاط الخزفي بقدرته العالية على التحمل ومقاومته للظروف القاسية، مما يجعله خياراً مستداماً يدوم لعقود طويلة في الاستخدامات السكنية والتجارية.
نموذج للتنمية المستدامة
وفي الوقت الذي تعزز فيه دولة الإمارات التزامها بمعايير المباني الخضراء، يزداد الطلب على المواد المستدامة مثل بلاط السيراميك. ويجسد مشروع” القناة“ في أبوظبي هذا الاتجاه من خلال دمج بلاط السيراميك من سيراميك إسبانيا في تصميمه الجمالي والوظيفي. صُمم المشروع ليتحمل حركة المرور العالية مع الاحتفاظ بالأناقة في الوقت نفسه، ويستخدم المشروع الظل الفولاذي من مجموعة "بوتيغا" من سيراميك إسبانيا للمساحات الخارجية وسلسلة "سيبو" باللون الأبيض لإكساء الجدران الداخلية والأرضيات.
يجمع بلاط السيراميك بين المزايا البيئية والمتانة الاستثنائية، وهو ما يجعله الحل الأمثل لرؤية الإمارات للتنمية الحضرية المستدامة. وبفضل مواصفاته الصديقة للبيئة وعمره الافتراضي الطويل، يوفر بلاط السيراميك نهجاً متكاملاً للبناء الأخضر، مما يعزز جاذبية خيارات البناء المستدام في المنطقة دون المساومة على جمالياته.
تُظهر ابتكارات صناعة السيراميك الإسباني الدور الذي يمكن أن تلعبه الحلول الموجهة في تحقيق فوائد بيئية ملموسة. ومع تسارع وتيرة التحضر عالمياً، سيبقى البلاط الخزفي في طليعة مواد البناء المستدامة، مما يبرهن على إمكانية تحقيق التوازن بين الاستدامة ومتطلبات البناء العصري..
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