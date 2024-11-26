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أسعار الذهب ترتفع بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة

11/26/2024 4:22:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد الطلب على الأصول الآمنة بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجدداً بفرض رسوم جمركية إضافية على كل من الصين والمكسيك وكندا.

زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.15% أو 3.9 دولار إلى 2622.40 دولار للأوقية في تمام الساعة 08:57 صباحاً بتوقيت القاهرة، بعدما تراجعت 3.45% عند تسوية تعاملات الأمس.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 2622.33 دولار للأوقية.

ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.15% إلى 30.285 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين الفوري 0.26% إلى 937.79 دولار للأوقية.

كان تراجع أسعار الذهب أمس، واضطراب سوق المعادن النفيسة اليوم بسبب أنباء متداولة حول قرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني برعاية أمريكية فرنسية، ما أدى إلى تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية.

لكن الذهب تلقى بعض الدعم من الطلب على الملاذات الآمنة بعدما هدد الرئيس الأمريكي القادم“دونالد ترامب” أمس بفرض تعريفات جمركية إضافية على الصين وكندا والمكسيك.

وقال“ترامب” في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له“تروث سوشيال”، إنه سيفرض رسوما إضافية على السلع الصينية بنسبة 10%، والمنتجات المكسيكية والكندية بنسبة 25%، وذلك في اليوم الأول لتوليه السلطة، في 20 يناير القادم.

وتسبب منشور“ترامب” كذلك في ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.28% إلى 107.11 نقطة، ما حدّ من مكاسب أسعار الذهب.

المصدر:

MENAFN26112024000202011048ID1108926636

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