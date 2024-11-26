أسعار الذهب ترتفع بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد الطلب على الأصول الآمنة بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
مجدداً بفرض رسوم جمركية إضافية على كل من الصين والمكسيك وكندا.
زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.15% أو 3.9 دولار إلى 2622.40 دولار للأوقية في تمام الساعة 08:57 صباحاً بتوقيت القاهرة، بعدما تراجعت 3.45% عند تسوية تعاملات الأمس.
وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 2622.33 دولار للأوقية.
ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.15% إلى 30.285 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين الفوري 0.26% إلى 937.79 دولار للأوقية.
كان تراجع أسعار الذهب أمس، واضطراب سوق المعادن النفيسة اليوم بسبب أنباء متداولة حول قرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني برعاية أمريكية فرنسية، ما أدى إلى تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية.
لكن الذهب تلقى بعض الدعم من الطلب على الملاذات الآمنة بعدما هدد الرئيس الأمريكي القادم“دونالد ترامب” أمس بفرض تعريفات جمركية إضافية على الصين وكندا والمكسيك.
وقال“ترامب” في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له“تروث سوشيال”، إنه سيفرض رسوما إضافية على السلع الصينية بنسبة 10%، والمنتجات المكسيكية والكندية بنسبة 25%، وذلك في اليوم الأول لتوليه السلطة، في 20 يناير القادم.
وتسبب منشور“ترامب” كذلك في ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.28% إلى 107.11 نقطة، ما حدّ من مكاسب أسعار الذهب.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108926636
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