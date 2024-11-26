كونتراك للتنمية العمرانية تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس داكر عبد اللاه، رئيس مجلس إدارة شركة كونتراك للتنمية العمرانية، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

أضاف عبد اللاه لـ”البورصة”، أن“كونتراك للتنمية العمرانية” تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بنهاية العام الجارى، مقابل مليار جنيه مبيعات العام الماضى.

أوضح أن 65% من مبيعات الشركة التعاقدية لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وأبرز الجنسيات من السعودية والإمارات وعمان.

وقال إن“كونتراك للتنمية العمرانية” تستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتًا إلى أن الشركة ضخت استثمارات فى الأعمال الإنشائية بقيمة 900 مليون جنيه حتى الآن.

أضاف عبد اللاه، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الإنشائية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المقبل بهدف التسريع من وتيرة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء وفقًا للبرنامج الزمنى.

أوضح أن حجم استثمارات شركة“كونتراك” بالقطاع العقارى خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 7 مليارات جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق القاهرة.

أشار إلى أن حجم استثمارات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 5 مليارات جنيه موزعة على مشروعى الشركة“يارو” ومول“بيما”.

قال إن الشركة طرحت مشروع مول“بيما” بحجم استثمارات 2 مليار جنيه ومستهدفات بيعية تصل إلى 3.5 مليار جنيه بمنطقة MU 23 على مساحة 4 آلاف متر مربع بنشاط إدارى تجارى.

أضاف عبد اللاه، أنه من المقرر الحصول على القرار الوزارى للمشروع والبدء فى تنفيذ الإنشاءات مطلع العام المقبل.

أوضح أن المشروع يتكون من 9 أدوار عبارة عن طابقين تحت الأرض للاستخدام كجراج للسيارات والدور الأرضى والأول مخصصين للاستخدام التجارى أما الأدوار من الثانى إلى التاسع مخصصة للاستخدام الإدارى.

أشار إلى أن مول“بيما” يهدف إلى جذب كبرى العلامات التجارية العالمية فى القطاع التجارى وتوفير وحدات مكتبية استثمارية فى موقع استراتيجى.

وقال إنه تم إسناد أعمال الاستشارى العام والمعمارى للمشروع لشركة أوكوبلان للاستشارات الهندسية، وتتولى الشركة الهندسية للاستثمار والمقاولات إحدى شركات مجموعة أبناء عبداللاه أعمال المقاولات، وتتولى شركة“كاد” مهام الاستشارى التشغيلى، كما تم إسناد مهام الاستشارى التنفيذى لمكتب البحيرى للاستشارات الهندسية.

أضاف أن نسبة التنفيذ بمشروع“يارو” تجاوزت 60% ويقع المشروع بمنطقة R8 فى العاصمة الإدارية، وينفذ على مساحة 37 فدانا، وتبلغ نسبة الإنشاءات 40% من مساحة المشروع.

أوضح أن حجم استثمارات المشروع يبلغ نحو 3 مليارات جنيه بمستهدفات بيعية 5 مليارات جنيه، ومن المقرر البدء فى تسليم المشروع للعملاء خلال النصف الأول من العام المقبل.

قال عبد اللاه، إن المشروع يتكون من 80 فيلا و45 عمارة، كما يضم ناديا اجتماعيا ومولا تجاريا و5 بحيرات صناعية وأماكن مخصصة للاحتفالات والاجتماعات وتراك للجرى، وجراجاً تحت الأرض فى المشروع.

أضاف أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ كافة مشروعاتها، وتعمل على سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

أوضح أن الشركة تدرس إجراء المزيد من التوسعات فى العاصمة الإدارية الجديدة بسبب زيادة حجم الطلب عليها، بالإضافة إلى التوسع فى الساحل الشمالى، كما أنها بصدد بدء نشاط التطوير العقارى فى السعودية.

أشار إلى أن نتائج أعمال الشركات العقارية والمبيعات القياسية التى حققتها تعكس حجم النمو الضخم الذى يشهده القطاع ويؤكد ازدهار السوق العقارية رغم التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تنفى مزاعم حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرى كما تشير إلى تميز السوق بقدر كبير من المرونة والطلب المتنامى.

وقال إن الشركات العقارية اكتسبت خلال السنوات الأخيرة الخبرات الكافية والمرونة المطلوبة للتعامل مع مختلف التحديات والتغلب عليها.

أضاف عبد اللاه، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقدمًا فى ملف تصدير العقارات خاصة بعد إنشاء المجلس التصديرى للعقارى، لافتًا إلى أن مصر بما تمتلكه من مقومات لم تحصل على فرصة حقيقية لتصدير العقار.

وطالب بتأسيس وحدة أو لجنة مسئولة عن هذا الملف تتبع مباشرة مجلس الوزراء وتكون على تواصل مع كافة الجهات المعنية مع ضرورة الاهتمام بمنظومة التسويق والترويج ووضع مصر على محركات البحث لراغبى الحصول على الإقامة والجنسية.