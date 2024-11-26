كونتراك للتنمية العمرانية تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس داكر عبد اللاه، رئيس مجلس إدارة شركة كونتراك للتنمية العمرانية، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
أضاف عبد اللاه لـ”البورصة”، أن“كونتراك للتنمية العمرانية” تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بنهاية العام الجارى، مقابل مليار جنيه مبيعات العام الماضى.
أوضح أن 65% من مبيعات الشركة التعاقدية لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وأبرز الجنسيات من السعودية والإمارات وعمان.
الشركة تخطط لاستثمار 2 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية العام المقبل
وقال إن“كونتراك للتنمية العمرانية” تستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتًا إلى أن الشركة ضخت استثمارات فى الأعمال الإنشائية بقيمة 900 مليون جنيه حتى الآن.
أضاف عبد اللاه، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الإنشائية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المقبل بهدف التسريع من وتيرة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء وفقًا للبرنامج الزمنى.
7 مليارات جنيه حجم استثمارات الشركة بالقطاع العقارى
أوضح أن حجم استثمارات شركة“كونتراك” بالقطاع العقارى خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 7 مليارات جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق القاهرة.
أشار إلى أن حجم استثمارات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 5 مليارات جنيه موزعة على مشروعى الشركة“يارو” ومول“بيما”.
تطوير مشروع“بيما” فى العاصمة الإدارية باستثمارات 2 مليار جنيه
قال إن الشركة طرحت مشروع مول“بيما” بحجم استثمارات 2 مليار جنيه ومستهدفات بيعية تصل إلى 3.5 مليار جنيه بمنطقة MU 23 على مساحة 4 آلاف متر مربع بنشاط إدارى تجارى.
أضاف عبد اللاه، أنه من المقرر الحصول على القرار الوزارى للمشروع والبدء فى تنفيذ الإنشاءات مطلع العام المقبل.
أوضح أن المشروع يتكون من 9 أدوار عبارة عن طابقين تحت الأرض للاستخدام كجراج للسيارات والدور الأرضى والأول مخصصين للاستخدام التجارى أما الأدوار من الثانى إلى التاسع مخصصة للاستخدام الإدارى.
شركات العقارات تعود إلى“زيرو مقدم” لتنشيط المبيعات
أشار إلى أن مول“بيما” يهدف إلى جذب كبرى العلامات التجارية العالمية فى القطاع التجارى وتوفير وحدات مكتبية استثمارية فى موقع استراتيجى.
وقال إنه تم إسناد أعمال الاستشارى العام والمعمارى للمشروع لشركة أوكوبلان للاستشارات الهندسية، وتتولى الشركة الهندسية للاستثمار والمقاولات إحدى شركات مجموعة أبناء عبداللاه أعمال المقاولات، وتتولى شركة“كاد” مهام الاستشارى التشغيلى، كما تم إسناد مهام الاستشارى التنفيذى لمكتب البحيرى للاستشارات الهندسية.
5 مليارات جنيه مستهدفات بيعية بمشروع“يارو” فى العاصمة الجديدة
أضاف أن نسبة التنفيذ بمشروع“يارو” تجاوزت 60% ويقع المشروع بمنطقة R8 فى العاصمة الإدارية، وينفذ على مساحة 37 فدانا، وتبلغ نسبة الإنشاءات 40% من مساحة المشروع.
أوضح أن حجم استثمارات المشروع يبلغ نحو 3 مليارات جنيه بمستهدفات بيعية 5 مليارات جنيه، ومن المقرر البدء فى تسليم المشروع للعملاء خلال النصف الأول من العام المقبل.
قال عبد اللاه، إن المشروع يتكون من 80 فيلا و45 عمارة، كما يضم ناديا اجتماعيا ومولا تجاريا و5 بحيرات صناعية وأماكن مخصصة للاحتفالات والاجتماعات وتراك للجرى، وجراجاً تحت الأرض فى المشروع.
أضاف أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ كافة مشروعاتها، وتعمل على سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.
أوضح أن الشركة تدرس إجراء المزيد من التوسعات فى العاصمة الإدارية الجديدة بسبب زيادة حجم الطلب عليها، بالإضافة إلى التوسع فى الساحل الشمالى، كما أنها بصدد بدء نشاط التطوير العقارى فى السعودية.
أشار إلى أن نتائج أعمال الشركات العقارية والمبيعات القياسية التى حققتها تعكس حجم النمو الضخم الذى يشهده القطاع ويؤكد ازدهار السوق العقارية رغم التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تنفى مزاعم حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرى كما تشير إلى تميز السوق بقدر كبير من المرونة والطلب المتنامى.
وقال إن الشركات العقارية اكتسبت خلال السنوات الأخيرة الخبرات الكافية والمرونة المطلوبة للتعامل مع مختلف التحديات والتغلب عليها.
أضاف عبد اللاه، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقدمًا فى ملف تصدير العقارات خاصة بعد إنشاء المجلس التصديرى للعقارى، لافتًا إلى أن مصر بما تمتلكه من مقومات لم تحصل على فرصة حقيقية لتصدير العقار.
وطالب بتأسيس وحدة أو لجنة مسئولة عن هذا الملف تتبع مباشرة مجلس الوزراء وتكون على تواصل مع كافة الجهات المعنية مع ضرورة الاهتمام بمنظومة التسويق والترويج ووضع مصر على محركات البحث لراغبى الحصول على الإقامة والجنسية.
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