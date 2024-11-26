كيف تحصل على وحدة بمشروع سكن لكل المصريين 5؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير
الإسكان، عن فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين فى حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية
“سكن لكل المصريين 5′′، وذلك لجميع المواطنين بمن فى ذلك ذوو الهمم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.
وأوضح وزير الإسكان أن إعلان“سكن لكل المصريين 5′′، وخلال الأسبوع المخصص للمواطنين ذوى الهمم، شهد بيع 43.9 ألف كراسة شروط وقيام 8307 عملاء بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يوضح الإقبال الكبير منهم على تملك وحدة سكنية والاستفادة من تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لهم.
عبد الحميد: لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول.. ونطبق نظام الأولويات
وأكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول لشراء كراسة الشروط، حيث لا توجد أفضلية لأسبقية شراء كراسة الشروط على الإطلاق.
وأوضحت أن الصندوق يطبق نظام أولويات محدد مسبقًا، وذلك فى حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضى الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطى الدخل من ذوى الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/المدن المعلن عنها، ويأتى المتزوج ويعول فى مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا فى حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذى يعول، وذلك فى حالة تساوى العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.
وأشارت إلى أن الصندوق نشر فيديو عبر القنوات الرسمية له بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى لشرح خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين5′′، وذلك للتسهيل على المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك.
وأضافت أنه رغبة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى التيسير على المواطنين وحرصًا منه على تسهيل إجراءات التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين 5′′، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على عدم حاجة المواطنين إلى إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية (برنت تأميني) أو طبعة معتمدة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، على أن تقوم الهيئة بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزيًا.
وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين 5” يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 40.6 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11.9 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23.3 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بمساحة 90 مترًا.
وأوضحت أن مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، ويجب على المواطنين الراغبين فى التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين التعرف على العناوين التفصيلية لمكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكترونى الآتى ، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين فى التقدم الدخول على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديد جاءت متنوعة كى تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه و 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر فيها ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.
وأكدت أنه بالنسبة للوحدات المطروحة للمواطنين منخفضى الدخل تسليم خلال 36 شهرًا بمساحة 90 مترًا بالمدن الجديدة، فيجب على المواطن المتقدم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقًا لثمن الوحدة الراغب فى التعاقد عليها.
وأعلنت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 542 ألف جنيه بمساحة تصل إلى 75 مترًا، والمطروحة بمحافظات الجيزة (حدائق أكتوبر)، والمنوفية (السادات)، والمنيا (المنيا الجديدة)، فإن قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 5 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثانى (4 دفعات) 6 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.
وأوضحت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 650 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظات القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، والجيزة (حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة)، والشرقية (العاشر من رمضان)، وأسوان (أسوان الجديدة)، تكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثانى (4 دفعات) 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.
وأضافت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 700 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة، فتكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثانى (4 دفعات) 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.
وأشارت إلى أن الطرح الجديد شهد تغييرًا على مستوى حدود الدخل، حيث أصبح الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل للتعامل بنظام التمويل العقارى 3500 جنيه.
وأكدت ضرورة ألا يزيد صافى الدخل الشهري/ السنوى من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطى الدخل الراغبين فى التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 12 ألف جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافى الدخل الشهري/السنوى من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطى الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
وأوضحت أن التعاقد بنظام التمويل العقارى للمواطنين منخفضى الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطى الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.
وأضافت عبد الحميد أن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.
وأكدت ضرورة ألا تقل سن صاحب الطلب من منخفضى ومتوسطى الدخل عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضى الدخل عن 50 سنة فى تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطى الدخل عن سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) فى تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).
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