كيف تحصل على وحدة بمشروع سكن لكل المصريين 5؟

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المهندس شريف الشربيني، الإسكان، عن فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين فى حجز وحدة سكنية ضمن“سكن لكل المصريين 5′′، وذلك لجميع المواطنين بمن فى ذلك ذوو الهمم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وأوضح وزير الإسكان أن إعلان“سكن لكل المصريين 5′′، وخلال الأسبوع المخصص للمواطنين ذوى الهمم، شهد بيع 43.9 ألف كراسة شروط وقيام 8307 عملاء بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يوضح الإقبال الكبير منهم على تملك وحدة سكنية والاستفادة من تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لهم.

وأكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول لشراء كراسة الشروط، حيث لا توجد أفضلية لأسبقية شراء كراسة الشروط على الإطلاق.

وأوضحت أن الصندوق يطبق نظام أولويات محدد مسبقًا، وذلك فى حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضى الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطى الدخل من ذوى الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/المدن المعلن عنها، ويأتى المتزوج ويعول فى مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا فى حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذى يعول، وذلك فى حالة تساوى العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأشارت إلى أن الصندوق نشر فيديو عبر القنوات الرسمية له بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى لشرح خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين5′′، وذلك للتسهيل على المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك.

وأضافت أنه رغبة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى التيسير على المواطنين وحرصًا منه على تسهيل إجراءات التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين 5′′، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على عدم حاجة المواطنين إلى إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية (برنت تأميني) أو طبعة معتمدة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، على أن تقوم الهيئة بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزيًا.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين 5” يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 40.6 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11.9 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23.3 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بمساحة 90 مترًا.

وأوضحت أن مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، ويجب على المواطنين الراغبين فى التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين التعرف على العناوين التفصيلية لمكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكترونى الآتى ، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين فى التقدم الدخول على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديد جاءت متنوعة كى تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه و 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر فيها ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.

وأكدت أنه بالنسبة للوحدات المطروحة للمواطنين منخفضى الدخل تسليم خلال 36 شهرًا بمساحة 90 مترًا بالمدن الجديدة، فيجب على المواطن المتقدم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقًا لثمن الوحدة الراغب فى التعاقد عليها.

وأعلنت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 542 ألف جنيه بمساحة تصل إلى 75 مترًا، والمطروحة بمحافظات الجيزة (حدائق أكتوبر)، والمنوفية (السادات)، والمنيا (المنيا الجديدة)، فإن قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 5 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثانى (4 دفعات) 6 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.

وأوضحت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 650 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظات القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، والجيزة (حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة)، والشرقية (العاشر من رمضان)، وأسوان (أسوان الجديدة)، تكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثانى (4 دفعات) 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

وأضافت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 700 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة، فتكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثانى (4 دفعات) 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

وأشارت إلى أن الطرح الجديد شهد تغييرًا على مستوى حدود الدخل، حيث أصبح الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل للتعامل بنظام التمويل العقارى 3500 جنيه.

وأكدت ضرورة ألا يزيد صافى الدخل الشهري/ السنوى من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطى الدخل الراغبين فى التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافى الدخل الشهري/السنوى من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطى الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

وأوضحت أن التعاقد بنظام التمويل العقارى للمواطنين منخفضى الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطى الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

وأضافت عبد الحميد أن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

وأكدت ضرورة ألا تقل سن صاحب الطلب من منخفضى ومتوسطى الدخل عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضى الدخل عن 50 سنة فى تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطى الدخل عن سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) فى تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).