كلمة للاستشارات تشرف على مشروعات باستثمارات 250 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد يوسف، المدير التنفيذى لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقارى، إن استثمارات المشروعات التى تشرف عليها الشركة تصل إلى 250 مليار جنيه تقريبًا.
أضاف يوسف لـ”البورصة”، أن الشركة تشرف على مشروعات عقارية فى مناطق متنوعة منها شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، والعين السخنة.
أوضح أنه تم تأسيس الشركة منذ عام 2013، وتتولى الشركة عملية دراسة السوق والمشروع قبل عملية الاستثمار، ثم دراسة السوق دراسة تفصيلية بعد الاستحواذ على الأرض من الناحية التجارية والهندسية، بهدف إيجاد الفجوة فى السوق وتقديم منتج عقارى لتغطيتها، فضلًا عن عمل دراسة الجدوى للمشروعات.
وقال يوسف، إن الشركة تتعاون مع عدد كبير شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق، وتشرف على تنفيذ نسبة كبيرة من المشروعات العقارية بمناطق متنوعة من ضمنها العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى.
أضاف أن الشركة تدرس 6 مشروعات جديدة فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية، تجارية، إدارية، وفندقية، ضمن خطتها للتوسع فى السوق المحلى وتقديم منتجات عقارية متنوعة تلبى احتياجات السوق.
أوضح أنه جار دراسة مشروع عقارى جديد مع شركة صناعية متخصصة فى إنتاج الحديد والأسمنت، مشيرًا إلى أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل بمدينة الشيخ زايد، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل بمجرد توقيع العقود بشكل رسمى.
دراسة مشروع جديد بمدينة الرياض مع مطور سعودى بمساحة 10 آلاف متر
وقال يوسف، إن“كلمة لاستشارات التطوير” تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية خاصة الخليجية، موضحًا أن السعودية سوق واعد ويحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين المصريين خلال الفترة الحالية.
أضاف أنه جار دراسة مشروع جديد بمدينة الرياض مع مطور سعودى على مساحة 10 آلاف متر مربع، لافتًا إلى أن المشروع بنشاط سكنى تجارى إدارى ويضم وحدات فندقية.
تعاقد مع“أجنا” للإشراف على مشروع“Eastville” فى“القاهرة الجديدة”
أوضح أن الشركة تعاقدت مؤخرًا مع شركة“أجنا للتطوير العقارى” للإشراف على تطوير مشروع“Eastville” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 20 فدانًا باستثمارات 5 مليارات جنيه.
أشار إلى أن المشروع يضم وحدات سكنية متنوعة بمساحات من 190 إلى 290 مترًا مربعًا، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات بحلول عام 2028.
وقال إن الشركة تعاقدت مع شركة“LMD” لتتولى الإشراف على تطوير مشروع“ONE NINETY” بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية 344.3 ألف متر مربع، وحجم استثمارات 33 مليار جنيه.
أضاف يوسف، أن المشروع متعدد الاستخدامات فهو يشمل بالإضافة إلى منطقة الأعمال، منطقة الوحدات السكنية والمناطق الترفيهية والفنادق.
شركات العقارات تعود إلى“زيرو مقدم” لتنشيط المبيعات
أوضح أن الشركة تتولى الإشراف على مشروع The Ark، والذى يقع على مساحة 92 فدانا فى شارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، بإجمالى استثمارات 30 مليار جنيه.
أشار إلى أن مشروع The Ark بنشاط عمرانى متكامل يضم منطقة تجارية، حى سكنى، مركز ثقافى وترفيهى، حديقة مركزية، وفنادق، بإجمالى حجم عوائد متوقع 100 مليار جنيه خلال 10 سنوات.
وقال إن الشركة تعاقدت مع شركة“أربن لينز للتطوير العقارى” للإشراف على تطوير مشروع“إيست لين” على مساحة 4780 مترًا مربعًا، بنشاط تجارى إدارى بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه.
أضاف أن الشركة تتولى الإشراف على مشروع“نايا ويست” على مساحة 140 فدانًا فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، باستثمارات تصل 11 مليار جنيه، لصالح شركة نايا للتطوير العقارى.
أوضح أن الشركة تتولى الإشراف على مشروع شركة“إم بى جى” الجديد فى العاصمة الإدارية بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 60 فدانًا.
MENAFN26112024000202011048ID1108926632