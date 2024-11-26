كلمة للاستشارات تشرف على مشروعات باستثمارات 250 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد يوسف، المدير التنفيذى لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقارى، إن استثمارات المشروعات التى تشرف عليها الشركة تصل إلى 250 مليار جنيه تقريبًا.

أضاف يوسف لـ”البورصة”، أن الشركة تشرف على مشروعات عقارية فى مناطق متنوعة منها شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، والعين السخنة.

أوضح أنه تم تأسيس الشركة منذ عام 2013، وتتولى الشركة عملية دراسة السوق والمشروع قبل عملية الاستثمار، ثم دراسة السوق دراسة تفصيلية بعد الاستحواذ على الأرض من الناحية التجارية والهندسية، بهدف إيجاد الفجوة فى السوق وتقديم عقارى لتغطيتها، فضلًا عن عمل دراسة الجدوى للمشروعات.

وقال يوسف، إن الشركة تتعاون مع عدد كبير شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق، وتشرف على تنفيذ نسبة كبيرة من المشروعات العقارية بمناطق متنوعة من ضمنها العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى.

أضاف أن الشركة تدرس 6 مشروعات جديدة فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية، تجارية، إدارية، وفندقية، ضمن خطتها للتوسع فى السوق المحلى وتقديم منتجات عقارية متنوعة تلبى احتياجات السوق.

أوضح أنه جار دراسة مشروع عقارى جديد مع شركة صناعية متخصصة فى إنتاج الحديد والأسمنت، مشيرًا إلى أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل بمدينة الشيخ زايد، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل بمجرد توقيع العقود بشكل رسمى.

وقال يوسف، إن“كلمة لاستشارات التطوير” تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية خاصة الخليجية، موضحًا أن السعودية سوق واعد ويحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين المصريين خلال الفترة الحالية.

أضاف أنه جار دراسة مشروع جديد بمدينة الرياض مع مطور سعودى على مساحة 10 آلاف متر مربع، لافتًا إلى أن المشروع بنشاط سكنى تجارى إدارى ويضم وحدات فندقية.

أوضح أن الشركة تعاقدت مؤخرًا مع شركة“أجنا للتطوير العقارى” للإشراف على تطوير مشروع“Eastville” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 20 فدانًا باستثمارات 5 مليارات جنيه.

أشار إلى أن المشروع يضم وحدات سكنية متنوعة بمساحات من 190 إلى 290 مترًا مربعًا، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات بحلول عام 2028.

وقال إن الشركة تعاقدت مع شركة“LMD” لتتولى الإشراف على تطوير مشروع“ONE NINETY” بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية 344.3 ألف متر مربع، وحجم استثمارات 33 مليار جنيه.

أضاف يوسف، أن المشروع متعدد الاستخدامات فهو يشمل بالإضافة إلى منطقة الأعمال، منطقة الوحدات السكنية والمناطق الترفيهية والفنادق.

أوضح أن الشركة تتولى الإشراف على مشروع The Ark، والذى يقع على مساحة 92 فدانا فى شارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، بإجمالى استثمارات 30 مليار جنيه.

أشار إلى أن مشروع The Ark بنشاط عمرانى متكامل يضم منطقة تجارية، حى سكنى، مركز ثقافى وترفيهى، حديقة مركزية، وفنادق، بإجمالى حجم عوائد متوقع 100 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

وقال إن الشركة تعاقدت مع شركة“أربن لينز للتطوير العقارى” للإشراف على تطوير مشروع“إيست لين” على مساحة 4780 مترًا مربعًا، بنشاط تجارى إدارى بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه.

أضاف أن الشركة تتولى الإشراف على مشروع“نايا ويست” على مساحة 140 فدانًا فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، باستثمارات تصل 11 مليار جنيه، لصالح شركة نايا للتطوير العقارى.

أوضح أن الشركة تتولى الإشراف على مشروع شركة“إم بى جى” الجديد فى العاصمة الإدارية بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 60 فدانًا.