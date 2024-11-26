إم جى تطرح مشروعين فى العين السخنة خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة“إم جى” للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى من خلال طرح عدة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، والتوسع فى أسواق جديدة أهمها السوق الخليجى.

أضاف مطاوع لـ”البورصة”، أن إجمالى استثمارات الشركة بالسوق العقارى يبلغ 35 مليار جنيه من خلال عدة مشروعات للشركة بمناطق متنوعة، بالإضافة إلى خطتها لطرح مشروعات جديدة خلال عام 2025.

أوضح أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المختلفة خلال العام المقبل بقيمة 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى.

قال مطاوع، إن“إم جى” تستهدف طرح عدة مشروعات فى العين السخنة ومدينة القاهرة الجديدة، وتقديم حزمة من المنتجات العقارية ما بين السكنى والتجارى والإدارى، فضلًا عن الوحدات الفندقية.

أضاف أن الشركة تستهدف طرح مشروعين جديدين خلال الربع الأول من عام 2025 فى العين السخنة، موضحًا أن المنطقة تلقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والعملاء.

وأشار إلى أن المشروع الأول بنشاط عمرانى متكامل، وتم الاستحواذ على قطعة الأرض من شركة تابعة لشركة نايل صن، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع 1.5 مليار جنيه.

أوضح أنه من المخطط الإعلان عن المشروع وطرحه بالسوق خلال الربع الأول من العام القادم، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل المشروع بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وقال مطاوع، إن المشروع الثانى“لا كبانه” العين السخنة، ويضم عددًا من الكبائن الشاطئية، ويقام على مساحة 42.6 ألف متر مربع، موضحًا أن هذا المنتج يلقى إقبالًا كبيراً من العملاء.

أضاف مطاوع، أنه من المخطط تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية تصل إلى 3 سنوات، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتسليمها خلال عام ونصف.

أوضح أن الشركة تعاونت مع مجموعة من المستثمرين السعوديين لتأسيس شركة مصرية سعودية بإجمالى استثمارات متوقعة نحو 24 مليار جنيه، وذلك بهدف تعزيز تصدير العقار عبر الشراكات المصرية السعودية.

أشار إلى أن المشروع الأول للشركة الجديدة فى مصر بمنطقة هليوبوليس الجديدة على مساحة 77.19 فدان من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بمبيعات مستهدفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وقال إن المشروع سيكون بنشاط عمرانى متكامل، ويضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمساحات متنوعة، ومن المستهدف طرح المشروع خلال الفترة القادمة بالسوق والبدء فى التنفيذ.

أضاف أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى أولى مشروعاتها فى السعودية، موضحا أنه جارى دراسة تطوير قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 إلى 100 فدان بمدينة الرياض.

أوضح أنه من المخطط أن يكون المشروع بنشاط عمرانى متكامل، ويقدم خدمات متنوعة للعملاء السعوديين، مؤكدًا أن الشركة تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السعودية.

أشار إلى أن المخطط العام للمشروع تم إعداده بالتعاون مع أحد كبار الاستشاريين فى السوق المصرى، مضيفاً أن هذه الخطوات تُعد جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها الإقليمى وتوسيع نطاق أعمالها فى أسواق واعدة.

وقال إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من الإجراءات وتوقيع العقود، لافتًا إلى أن السوق السعودى واعد وبه حجم طلب كبير يستوعب كافة المستثمرين.

أضاف أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على دراسة السوق السعودى لفهم طبيعة العملاء، بما يضمن تقديم منتجات عقارية تتماشى مع احتياجاتهم وثقافتهم.

أوضح مطاوع، أن السعودية توفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب، خاصة الشركات المصرية لأنها تمتلك المهارة والخبرة الكافية التى تمكنها من تطوير مشروعات بجودة عالية وتقديم منتج عقارى مختلف.

وتابع مطاوع:“العلاقات المصرية السعودية تشهد نقلة نوعية فى قطاع التطوير العقارى، حيث ينفتح السوق السعودى على الاستثمارات الخارجية ويسعى لتبنى النموذج المصرى فى إنشاء مجتمعات متكاملة تشمل خدمات سكنية وترفيهية”.

وقال إن“إم جى” تنفذ مشروع“بلو بلو العين السخنة” بنشاط سكنى سياحى يقع على مساحة 120 ألف متر مربع ويتم تسليمه على 6 مراحل، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ 5 مراحل وتسليمها بالكامل للعملاء.

أضاف أنه جارى حاليًا طرح مرحلة“سافوى”، باستثمارات نحو 1.5 مليار جنيه، وتم البدء فى تنفيذها ومن المخطط تسليمها خلال عام 2027.

أوضح أن الشركة تنفذ مشروع“بريميم بيزنس سنتر” بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه، وتجاوزت نسبة الإنجاز 75%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتسليمه خلال الربع الأخير من عام 2025.

وقال إنه جارى تنفيذ مشروع مول“ذا مارك” فى العاصمة الإدارية، موضحًا أن المشروع متعدد الاستخدامات تجارى إدارى طبى باستثمارات 750 مليون جنيه.

أضاف مطاوع، أن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت 40%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتسليمه خلال الربع الأخير من عام 2026.

أشار إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع HQ التجارى الإدارى بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة JLL للإدارة والتشغيل والإيجار لإدارة المشروع، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر أبريل المقبل.

وقال مطاوع، إن شركة“إم جى” تسعى لتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامة القيمة الاستثمارية لمشروعاتها وتلبية احتياجات العملاء، وذلك من خلال تقديم وحدات بمساحات متنوعة وخطط سداد مرنة.

أضاف أن“إم جى” تعاقدت مع شركة“لوجيك” لإعادة الهيكلة لتعزيز الكفاءة المؤسسية للشركة وتحسين العمليات الداخلية ورفع الكفاءة التشغيلية لدعم ضمان جاهزية الشركة لمواكبة تطورات السوق العقارى محليًا ودوليًا.

أوضح أن الشركة لديها شركات تابعة من ضمنها شركة للإدارة والتشغيل والخدمات الفندقية متخصصة فى تقديم خدمات الصيانة والإدارة الفندقية وتعمل على الحفاظ على القيمة الاستثمارية لممتلكات العملاء بعد التسليم، بالإضافة إلى الشركة الدولية للمقاولات الذراع التنفيذية لمشروعات“إم جى”.