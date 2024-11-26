إم جى تطرح مشروعين فى العين السخنة خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة“إم جى” للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى من خلال طرح عدة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، والتوسع فى أسواق جديدة أهمها السوق الخليجى.
أضاف مطاوع لـ”البورصة”، أن إجمالى استثمارات الشركة بالسوق العقارى يبلغ 35 مليار جنيه من خلال عدة مشروعات للشركة بمناطق متنوعة، بالإضافة إلى خطتها لطرح مشروعات جديدة خلال عام 2025.
3 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة خلال العام المقبل
أوضح أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المختلفة خلال العام المقبل بقيمة 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى.
قال مطاوع، إن“إم جى” تستهدف طرح عدة مشروعات فى العين السخنة ومدينة القاهرة الجديدة، وتقديم حزمة من المنتجات العقارية ما بين السكنى والتجارى والإدارى، فضلًا عن الوحدات الفندقية.
أضاف أن الشركة تستهدف طرح مشروعين جديدين خلال الربع الأول من عام 2025 فى العين السخنة، موضحًا أن المنطقة تلقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والعملاء.
وأشار إلى أن المشروع الأول بنشاط عمرانى متكامل، وتم الاستحواذ على قطعة الأرض من شركة تابعة لشركة نايل صن، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع 1.5 مليار جنيه.
أوضح أنه من المخطط الإعلان عن المشروع وطرحه بالسوق خلال الربع الأول من العام القادم، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل المشروع بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وقال مطاوع، إن المشروع الثانى“لا كبانه” العين السخنة، ويضم عددًا من الكبائن الشاطئية، ويقام على مساحة 42.6 ألف متر مربع، موضحًا أن هذا المنتج يلقى إقبالًا كبيراً من العملاء.
أضاف مطاوع، أنه من المخطط تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية تصل إلى 3 سنوات، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتسليمها خلال عام ونصف.
تأسيس شركة مصرية سعودية باستثمارات متوقعة 24 مليار جنيه
أوضح أن الشركة تعاونت مع مجموعة من المستثمرين السعوديين لتأسيس شركة مصرية سعودية بإجمالى استثمارات متوقعة نحو 24 مليار جنيه، وذلك بهدف تعزيز تصدير العقار عبر الشراكات المصرية السعودية.
أشار إلى أن المشروع الأول للشركة الجديدة فى مصر بمنطقة هليوبوليس الجديدة على مساحة 77.19 فدان من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بمبيعات مستهدفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه.
وقال إن المشروع سيكون بنشاط عمرانى متكامل، ويضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمساحات متنوعة، ومن المستهدف طرح المشروع خلال الفترة القادمة بالسوق والبدء فى التنفيذ.
أضاف أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى أولى مشروعاتها فى السعودية، موضحا أنه جارى دراسة تطوير قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 إلى 100 فدان بمدينة الرياض.
أوضح أنه من المخطط أن يكون المشروع بنشاط عمرانى متكامل، ويقدم خدمات متنوعة للعملاء السعوديين، مؤكدًا أن الشركة تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السعودية.
أشار إلى أن المخطط العام للمشروع تم إعداده بالتعاون مع أحد كبار الاستشاريين فى السوق المصرى، مضيفاً أن هذه الخطوات تُعد جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها الإقليمى وتوسيع نطاق أعمالها فى أسواق واعدة.
وقال إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من الإجراءات وتوقيع العقود، لافتًا إلى أن السوق السعودى واعد وبه حجم طلب كبير يستوعب كافة المستثمرين.
أضاف أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على دراسة السوق السعودى لفهم طبيعة العملاء، بما يضمن تقديم منتجات عقارية تتماشى مع احتياجاتهم وثقافتهم.
أوضح مطاوع، أن السعودية توفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب، خاصة الشركات المصرية لأنها تمتلك المهارة والخبرة الكافية التى تمكنها من تطوير مشروعات بجودة عالية وتقديم منتج عقارى مختلف.
وتابع مطاوع:“العلاقات المصرية السعودية تشهد نقلة نوعية فى قطاع التطوير العقارى، حيث ينفتح السوق السعودى على الاستثمارات الخارجية ويسعى لتبنى النموذج المصرى فى إنشاء مجتمعات متكاملة تشمل خدمات سكنية وترفيهية”.
تنفيذ مشروع“بريميم بيزنس” باستثمارات 600 مليون جنيه
وقال إن“إم جى” تنفذ مشروع“بلو بلو العين السخنة” بنشاط سكنى سياحى يقع على مساحة 120 ألف متر مربع ويتم تسليمه على 6 مراحل، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ 5 مراحل وتسليمها بالكامل للعملاء.
أضاف أنه جارى حاليًا طرح مرحلة“سافوى”، باستثمارات نحو 1.5 مليار جنيه، وتم البدء فى تنفيذها ومن المخطط تسليمها خلال عام 2027.
أوضح أن الشركة تنفذ مشروع“بريميم بيزنس سنتر” بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه، وتجاوزت نسبة الإنجاز 75%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتسليمه خلال الربع الأخير من عام 2025.
750 مليون جنيه استثمارات مول“ذا مارك” فى العاصمة الإدارية
وقال إنه جارى تنفيذ مشروع مول“ذا مارك” فى العاصمة الإدارية، موضحًا أن المشروع متعدد الاستخدامات تجارى إدارى طبى باستثمارات 750 مليون جنيه.
أضاف مطاوع، أن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت 40%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتسليمه خلال الربع الأخير من عام 2026.
أشار إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع HQ التجارى الإدارى بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة JLL للإدارة والتشغيل والإيجار لإدارة المشروع، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر أبريل المقبل.
الشركة تسعى لتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامة القيمة الاستثمارية
وقال مطاوع، إن شركة“إم جى” تسعى لتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامة القيمة الاستثمارية لمشروعاتها وتلبية احتياجات العملاء، وذلك من خلال تقديم وحدات بمساحات متنوعة وخطط سداد مرنة.
أضاف أن“إم جى” تعاقدت مع شركة“لوجيك” لإعادة الهيكلة لتعزيز الكفاءة المؤسسية للشركة وتحسين العمليات الداخلية ورفع الكفاءة التشغيلية لدعم ضمان جاهزية الشركة لمواكبة تطورات السوق العقارى محليًا ودوليًا.
أوضح أن الشركة لديها شركات تابعة من ضمنها شركة للإدارة والتشغيل والخدمات الفندقية متخصصة فى تقديم خدمات الصيانة والإدارة الفندقية وتعمل على الحفاظ على القيمة الاستثمارية لممتلكات العملاء بعد التسليم، بالإضافة إلى الشركة الدولية للمقاولات الذراع التنفيذية لمشروعات“إم جى”.
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