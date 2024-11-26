بارمي أولسون تكتب: هل وصل الذكاء الاصطناعي لمرحلة الركود؟

MENAFN - Al-Borsa News) قامت طفرة الذكاء الاصطناعي التي تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، على اعتقاد بأن النماذج التوليدية ستواصل التطور بوتيرة سريعة، لكن ذلك لم يحدث.

ببساطة، يفترض قانون الزيادة المطردة، أن تزويد نموذج للذكاء الاصطناعي بمزيد من البيانات وقوة الحوسبة سيؤدي إلى تحسن مستمر في قدراته.

لكن مجموعة التقارير الصحفية التي صدرت مؤخراً تشير إلى أن هذا الافتراض لم يعد صحيحاً، حيث يجد كبار مطوري الذكاء الاصطناعي أن أداء نماذجهم لا يتحسن بنفس القدر الكبير الذي اعتادته.

وبحسب تقرير نشرته“بلومبرج نيوز”، فإن نموذج“أوريون” التابع لشركة“أوبن إيه آي” ليس أفضل كثيراً في البرمجة من النموذج السابق“جي بي تي-4′′، بينما لم تشهد شركة“جوجل” التابعة لـ”ألفابت” سوى تحسن طفيف في تطبيق“جيميناي”.

وتأخرت شركة“أنثروبيك”، المنافسة الرئيسية لهما، في إطلاق نموذجها المنتظر“كلود”.

في الأشهر القليلة الماضية، قال لي مسؤولون تنفيذيون في“أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” و”جوجل” دون تردد، أن تطوير الذكاء الاصطناعي لم يصل إلى مرحلة الثبات.

لكنها تصريحات متوقعة منهم بالطبع. والحقيقة أن المخاوف التي ساورتنا لفترة طويلة من تضاؤل عوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما تنبأ به بيل جيتس نفسه، تتحقق الآن.

وقد قال إيليا سوتسكيفر، أيقونة الذكاء الاصطناعي ومروج فكرة“الأكبر أفضل” لبناء نماذج لغوية كبيرة، لوكالة“رويترز” إن هذا الاتجاه بلغ مداه الأقصى.

وقال إن“العقد الثاني (من الألفية الحالية) كان عصر التوسع. أما الآن فقد عدنا إلى عصر التساؤل والاكتشاف”.

وعبارة عصر“التساؤل والاكتشاف” طريقة إيجابية لقول“لا فكرة لدينا عن الخطوة التالية”.

وقد تسبب العبارة -وهو أمر مفهوم- نوبات قلق للمستثمرين والشركات، الذين يُنتظر منهم إنفاق تريليون دولار على البنية التحتية اللازمة لتحقيق وعود الذكاء الاصطناعي بإحداث تحول في كل شيء.

وأظهر تحقيق أجرته“بلومبرج نيوز” مؤخراً أن بنوك وول ستريت وصناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة تنفق مليارات الدولارات على بناء مراكز ضخمة للبيانات.

هل هذا يعني أنها مقامرة خاسرة؟ ليس بالضبط، لا شك في أن أكبر شركات التكنولوجيا في العالم هي المستفيد الرئيسي من طفرة الذكاء الاصطناعي.

سجلت الإيرادات الفصلية لخدمات التخزين السحابي لدى شركات مثل“مايكروسوفت” و”جوجل” و”أمازون” نمواً مطرداً، في حين قفزت قيمتها السوقية، بالإضافة إلى شركات“إنفيديا” و”أبل” و”ميتا بلاتفورمز”، بما بلغ مجموعه 8 تريليونات دولار خلال العامين الماضيين.

لكن العائد على الاستثمار بالنسبة لكل من سواهم -أي العملاء- لم يظهر بعد.

قد يكون مفيداً أن يهدأ ضجيج السوق حول الذكاء الاصطناعي بعض الشيء، كما حدث مع ابتكارات تكنولوجية سابقة، لأن التكنولوجيا في العادة لا تصطدم بعائق وتموت، بل تمر بما يُعرف باسم“منحنى إس”.

فكرة هذا المنحنى هي أن التقدم الأولي يستغرق سنوات قبل أن يتسارع بشدة، كما حدث مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في العامين الماضيين، ثم يتباطأ مرة أخرى ويتطور، وهذا هو المهم.

على سبيل المثال، قال معارضو“قانون مور” (نسبة إلى جوردون مور أحد مؤسسي“إنتل”) على مدى سنوات، إن القانون قد ذهب بلا رجعة، قبل أن تحدث نقلة في تصنيع الرقائق فتعيده إلى الواجهة من جديد.

وبالمثل، أحرز تطوير الطائرات تقدماً بطيئاً جداً، حتى جاء التحول من مراوح الدفع إلى المحركات النفاثة في أواخر الخمسينيات ليحدث قفزة، قبل أن تصل التكنولوجيا في ما يبدو لمرحلة ثبات. لكن تطور صناعة الطيران، مثل تصنيع الرقائق تماماً، لم يتوقف بل شهد تحولاً.

فقد أصبحت طائرات الركاب أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وأكثر أماناً، وأقل تكلفة في تشغيلها، حتى لو لم تزد سرعتها كثيراً عن طائرات الستينيات.

حدوث ثبات مشابه في تطور الذكاء الاصطناعي وقوانين نموه المطرد، قد يعني أيضاً ظهور نهج جديد في التطوير وقياس النجاح، الذي يركز حتى الآن على القدرات بصورة أكبر من اللازم، بينما لا يركز بما يكفي على جوانب أخرى كالسلامة على سبيل المثال.

بعض نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدماً بها قصور في جوانب شديدة الأهمية مثل الأمن والإنصاف، وفقاً لدراسة أكاديمية حديثة تقيس مدى توافقها مع المعايير التي حددها قانون الذكاء الاصطناعي المرتقب في أوروبا.

لفترة طويلة من العام الجاري، استكشف الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي مسارات جديدة لتحسين نماذجهم لا تعتمد على إمداد النماذج بمزيد من البيانات وقوة الحوسبة فحسب.

أحد هذه الأساليب هو التركيز على تعزيز أداء النموذج بعد الانتهاء من تدريبه، والمعروفة بمرحلة الاستدلال.

وقد يتضمن ذلك منح النموذج وقتاً إضافياً لتحليل احتمالات متعددة قبل الوصول إلى إجابة.

ولهذا السبب، وصفت“أوبن إيه آي” نموذجها الأحدث“أو 1” بأنه الأفضل من حيث“التفكير المنطقي”.

جمال منحنى“إس” يكمن في قدرته على إعطاء الجميع فرصة لالتقاط الأنفاس بدلاً من السعي المحموم وراء أحدث التقنيات لإحراز السبق على المنافسين.

الشركات التي كانت تختبر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتبحث عن طرق لتعزيز إنتاجيتها، لديها الآن بعض الوقت لإعادة تصميم عملياتها وتدفقات العمل، للاستفادة بصورة أكبر من نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، التي تتمتع بالفعل بقدرات كبيرة. (تذكر أن الشركات استغرقت أعواماً لتتبنى أجهزة الكمبيوتر في أعمالها خلال الثمانينيات).

يشير البروفيسور إريك برينجولفسون من“جامعة ستانفورد” في كتاباته عن“مفارقة الإنتاجية” إلى أن الإنتاجية غالباً ما تتعثر أو تتراجع في ما يبدو عند ظهور تقنيات رئيسية جديدة، قبل أن تسجل قفزة كبيرة.

ومن شأن الثبات المؤقت في الذكاء الاصطناعي أن يتيح للشركات مساحة أكبر في مرحلة الاستثمار شديدة الأهمية.

كما أن هذا التباطؤ يمنح الجهات التنظيمية الوقت اللازم لوضع ضوابط أكثر فعالية.

على سبيل المثال، يحتاج قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، المتوقع سريانه اعتباراً من عام 2026، أن يكون أكثر تحديداً في تعريفه للأضرار التي قد تنجم عن هذه التقنيات.

وفي ظل عمل هيئات المعايير على ذلك، من المفيد ألا تكون النماذج الجديدة، التي قد تتسبب في مشكلات غير متوقعة، على وشك إغراق السوق.

انطلق الذكاء الاصطناعي التوليدي كقطار فائق السرعة على مدى العامين الماضيين، ومن الواضح أن مسيرته كانت مربحة جداً لشركات التكنولوجيا العملاقة. لكن من شأن تهدئة القطار لسرعته عند المحطة أن تمثل استراحة تشتد حاجة كل من سواهم إليها.

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