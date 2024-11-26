ترامب يسكب مزيدًا من البنزين على نار التعريفات الجمركية

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين وكندا والمكسيك، في أكثر تصريحاته تحديدًا حول كيفية تنفيذ وعوده الانتخابية وأجندته الاقتصادية منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي“تروث سوشيال” كتب“ترامب” -الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير- أنه سيفرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على منتجات الصين العديدة القادمة إلى الولايات المتحدة.

وتعهد في منشور آخر بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كافة المنتجات الواردة من المكسيك وكندا، موضحًا أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن في أول يوم من توليه منصبه، ووصف تلك الرسوم الجديدة بأنها ضرورية لفرض قيود على المهاجرين والمخدرات التي تتدفق عبر الحدود.

وأوضح: كما يعلم الجميع، فإن آلاف الأشخاص يتدفقون عبر المكسيك وكندا، ما يرفع معدلات الجريمة والمخدرات إلى مستويات غير مسبوقة، وأن تلك التعريفات ستظل سارية حتى يتوقف غزو المخدرات وكافة المهاجريين غير الشرعيين لبلدنا.

ودفع ذلك التصريح الدولار الكندي للتراجع لأدنى مستوياته في أربع سنوات، وتداول البيزو قرب أقل مستوياته منذ 2022، وتراجع اليوان الصيني.

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