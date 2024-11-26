ترامب يسكب مزيدًا من البنزين على نار التعريفات الجمركية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين وكندا والمكسيك، في أكثر تصريحاته تحديدًا حول كيفية تنفيذ وعوده الانتخابية وأجندته الاقتصادية منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي“تروث سوشيال” كتب“ترامب” -الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير- أنه سيفرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على منتجات الصين العديدة القادمة إلى الولايات المتحدة.
وتعهد في منشور آخر بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كافة المنتجات الواردة من المكسيك وكندا، موضحًا أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن في أول يوم من توليه منصبه، ووصف تلك الرسوم الجديدة بأنها ضرورية لفرض قيود على المهاجرين والمخدرات التي تتدفق عبر الحدود.
وأوضح: كما يعلم الجميع، فإن آلاف الأشخاص يتدفقون عبر المكسيك وكندا، ما يرفع معدلات الجريمة والمخدرات إلى مستويات غير مسبوقة، وأن تلك التعريفات ستظل سارية حتى يتوقف غزو المخدرات وكافة المهاجريين غير الشرعيين لبلدنا.
ودفع ذلك التصريح الدولار الكندي للتراجع لأدنى مستوياته في أربع سنوات، وتداول البيزو قرب أقل مستوياته منذ 2022، وتراجع اليوان الصيني.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108926628
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