سلطات حماية المنافسة اليابانية تداهم مقر أمازون لتفتيشه

MENAFN - Al-Borsa News) داهمت لجنة التجارة العادلة اليابانية مقر“أمازون دوت كوم” اليوم الثلاثاء لتفتيشه، بعد الاشتباه في انتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، وفق ما ذكرت وكالة“رويترز” نقلاً عن مصدر في الحكومة.

قال المصدر، إن الذراع المحلية للشركة الأمريكية يشتبه في توجيهها للبائعين عبر موقعها للتجارة الإلكترونية بخفض الأسعار، مقابل منح منتجاتهم أماكن مميزة للعرض على الموقع.

وأضاف أن هناك شكوكًا في أن“أمازون اليابان تجبر البائعين على خفض الأسعار بطريقة غير عقلانية”، في حين لم تفصح الشركة عن أية معلومات بعد.

سبق أن داهمت السلطات اليابانية المقر الإقليمي لـ“أمازون” في مارس من عام 2018، بسبب الاشتباه في مطالبتها الموردين بتحمل جزء من تكلفة خصومات بيع المنتجات عبر الموقع.

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