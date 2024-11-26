سلطات حماية المنافسة اليابانية تداهم مقر أمازون لتفتيشه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
داهمت لجنة التجارة العادلة اليابانية مقر“أمازون دوت كوم” اليوم الثلاثاء لتفتيشه، بعد الاشتباه في انتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، وفق ما ذكرت وكالة“رويترز” نقلاً عن مصدر في الحكومة.
قال المصدر، إن الذراع المحلية للشركة الأمريكية يشتبه في توجيهها للبائعين عبر موقعها للتجارة الإلكترونية بخفض الأسعار، مقابل منح منتجاتهم أماكن مميزة للعرض على الموقع.
وأضاف أن هناك شكوكًا في أن“أمازون اليابان تجبر البائعين على خفض الأسعار بطريقة غير عقلانية”، في حين لم تفصح الشركة عن أية معلومات بعد.
سبق أن داهمت السلطات اليابانية المقر الإقليمي لـ“أمازون” في مارس من عام 2018، بسبب الاشتباه في مطالبتها الموردين بتحمل جزء من تكلفة خصومات بيع المنتجات عبر الموقع.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108926625
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