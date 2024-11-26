شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر على لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
وافادت معلومات صحافية وطبية باستشهاد 8 مواطنين وجرح العشرات جراء الغارات التي استهدفت بلدات عبا، يحمر الشقيف، جبشيت والنبطية جنوب لبنان.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينتي صور والنبطية وبلدات الدوير، ارنون، كفر رمان، زوطر الشرقية، الخيام، راشيا الفخار، مجدل زون، البازورية، دير الزهراني، برج الشمالي، الحوش، بنت جبيل، كونين، عيناثا، حانين، الطيري، برعشيت، شقرا، صفد البطيخ، بنت جبيل، بيت ياحون، دير انطار، شمع، طير حرفا، زبقين، الناقورة، القليلة، المنصوري، وخربة سلم في جنوب لبنان.
واستشهد 37 شخصا وأصيب آخرون، خلال الساعات الماضية، جراء غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نقلا عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة باستشهاد 23 شخصا وإصابة عشرات آخرين في غارات متفرقة على قضاء صور بمحافظة الجنوب. وفي المحافظة نفسها استشهد لبناني وأصيب 7 آخرون في غارة إسرائيلية على قضاء صيدا جنوب البلاد.
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