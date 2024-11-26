شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر على لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وافادت معلومات صحافية وطبية باستشهاد 8 مواطنين وجرح العشرات جراء الغارات التي استهدفت بلدات عبا، يحمر الشقيف، جبشيت والنبطية جنوب لبنان.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينتي صور والنبطية وبلدات الدوير، ارنون، كفر رمان، زوطر الشرقية، الخيام، راشيا الفخار، مجدل زون، البازورية، دير الزهراني، برج الشمالي، الحوش، بنت جبيل، كونين، عيناثا، حانين، الطيري، برعشيت، شقرا، صفد البطيخ، بنت جبيل، بيت ياحون، دير انطار، شمع، طير حرفا، زبقين، الناقورة، القليلة، المنصوري، وخربة سلم في جنوب لبنان.

واستشهد 37 شخصا وأصيب آخرون، خلال الساعات الماضية، جراء غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نقلا عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة باستشهاد 23 شخصا وإصابة عشرات آخرين في غارات متفرقة على قضاء صور بمحافظة الجنوب. وفي المحافظة نفسها استشهد لبناني وأصيب 7 آخرون في غارة إسرائيلية على قضاء صيدا جنوب البلاد.