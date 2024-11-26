سموتريتش يدعو لاحتلال قطاع غزة وتهجير نصف سكانه خلال سنتين

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال قطاع غزة وتهجير نصف سكانه، وأضاف أن تكلفة مخطط كهذا ليست كبيرة.

وادعى سموتريتش خلال مؤتمر عقده مجلس المستوطنات، أمس الإثنين، أنه "ينبغي احتلال قطاع غزة وإنشاء وضع يكون فيه عدد السكان الغزيين خلال سنتين نصف عددهم اليوم".

واعتبر أنه "بالإمكان ويجب احتلال قطاع غزة، ولا ينبغي الخوف من هذه الكلمة. وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى التواجد هناك من أجل محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن ومنع غزة من التسلح مجددا. وخلال ذلك يسيطر الجيش الإسرائيلي على الجهد الإنساني. وهذه هي الطريق الوحيدة للقضاء على حماس".

وتابع سموتريتش فيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة، أنه "يخيفونني بشأن التكاليف، ولا توجد كذبة أكبر من ذلك. وهذا لن يكلف مالا كثيرا. وقالوا لي إن 'هذا سيكلف خمسة مليارات شيكل'، وهذا سيكلف عدة مئات ملايين الشواكل في الحد الأقصى".

وقال سموتريتش إنه يجب تشجيع هجرة الغزيين. "تشجيع الهجرة الطوعية هي إمكانية سنطورها. وبالإمكان إنشاء وضع تكون فيه غزة بعد سنتين مع أقل من نصف سكانها الحاليين، وتحت سيطرة دولة إسرائيل المطلقة".

ويكرر سموتريتش المطالبة باحتلال قطاع غزة، وقال الأسبوع الماضي خلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي معه، إن "رفض الجيش الإسرائيلي تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، هو إخفاق أكبر من 7 أكتوبر، ويشكل جزءا كبيرا من سبب أن المخطوفين ليسوا هنا حتى الآن".

وتابع أنه "إذا كان هذا هو الأمر المطلوب من أجل ضمان الأمن، فإنني لست هلعا من أن نكون بديلا سلطويا في القطاع لفترة معينة من أجل القضاء على حماس".