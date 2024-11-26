الصحة العالمية: الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة مأساوي

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الوضع الراهن في كمال عدوان بشمال قطاع غزة، بـ"المأساوي".

وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، أن 14 شخصا أصيبوا خلال الساعات الـ 48 الماضية في مستشفى كمال عدوان نتيجة لهجوم مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكد أن مدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفية وبعض الأطباء من بين المصابين في الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف "هذا الوضع مأساوي للغاية، وما زال هناك الكثير من المصابين في المستشفى وغرف العناية المشددة"، داعيا لوقف الهجمات على المستشفى فورا وتوفير ممر آمن للبعثة الإنسانية حتى يتم التمكّن من نشر الطواقم الطبية وتوفير الإمدادات للمرضى المتبقين.

وأصيب مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، مساء السبت، في استهداف من الطائرات المسيرة الإسرائيلية للمستشفى في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال قطاع غزة، بذريعة "منع

حركة حماس

من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول فلسطينيون إن

إسرائيل

ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد

تهجير سكانه.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.