مظاهرة مؤيدة لفلسطين ومنددة بعدوان الاحتلال على غزة في واشنطن

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - شارك المئات من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في مظاهرة واعتصام منددين بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة، وذلك خارج البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن.
ورفع المتظاهرون لافتات تدين وتندد بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الأمهات والأطفال والنساء وبالعدوان المتواصل على غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,235 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,638 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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