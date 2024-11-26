مظاهرة مؤيدة لفلسطين ومنددة بعدوان الاحتلال على غزة في واشنطن

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - شارك المئات من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في مظاهرة واعتصام منددين بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة، وذلك خارج البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين وتندد بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الأمهات والأطفال والنساء وبالعدوان المتواصل على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,235 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,638 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.