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بوريل: التجويع يُستخدم سلاحا ضد شعب تُرك وحده في شمال غزة

11/26/2024 4:18:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل / PNN - قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل: "التجويع يُستخدم سلاحا ضد شعب تُرك وحده في شمال غزة".

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم"، منوها إلى أن الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان،
فهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم".

وتساءل: "لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة؟".

وطالب دول الاتحاد الأوربي بالامتثال لواجباتها ولقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

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