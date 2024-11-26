(MENAFN
- Palestine News Network
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بروكسل / PNN - قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل: "التجويع يُستخدم سلاحا ضد شعب تُرك وحده في شمال غزة".
وأضاف بوريل في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم"، منوها إلى أن الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان،
فهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم".
وتساءل: "لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة؟".
وطالب دول الاتحاد الأوربي بالامتثال لواجباتها ولقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
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