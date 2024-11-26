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يديعوت أحرونوت : صواريخ حزب الله دمرت 7 آلاف منزل شمالي إسرائيل

11/26/2024 4:18:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الثلاثاء إن عدد المباني المدمرة شمالي إسرائيل تجاوز 8800 مبنى في حين تضررت أكثر من 7 آلاف مركبة وما يزيد عن 300 موقع زراعي.

وأضافت الصحيفة أن حجم البلاغات الواردة من سكان الشمال بشأن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء سقوط صواريخ حزب الله اللبناني تجاوز 17 ألف بلاغ.

ووصفت حجم الدمار في مستوطنة كريات شمونة بأنه لا يُصدق مؤكدة أن -وحده- ترميم المدارس المتضررة في المدينة سيستغرق نحو 4 أشهر.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أن 140 مليون شيكل (38 مليون دولار تقريبا) دفعت حتى الآن لسكان مدن حيفا وعكا وطبريا تعويضا عن خسائرهم.

ومنذ بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 غداة بدء إسرائيل حربها على غزة، أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأول أمس الأحد فقط، أطلق الحزب 340 صاروخا على مناطق عدة بينها تل أبيب وحيفا ونهاريا.

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