(صيدليات شوارع).. ظاهرة ولا أخطر تشهدها هذه الدول

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشهد دول غرب إفريقيا ظاهرة خطيرة بسبب ضعف الوعي والفقر، إذ تنتشر على نطاق واسع "صيدليات الشوارع"، وهي بسطات شعبية وأكشاك صغيرة تبيع الأدوية الطبية وتحظى بإقبال كبير بين السكان رغم خطورة ما تعرضه من أدوية.

فقد اعتاد الناس شراء أدوية من تلك المناطق بسبب تدني أسعارها وتوفر حتى المحظورة منها، خصوصا أنها لا تحتاج وصفات طبية مرخصة ورسمية لشرائها.

وأفادت مصادر "العربية.نت" بأن صيدليات الشوارع أو كما يطلق عليها "الصيدليات البرية" أو "أدوية الشوارع" تنتشر إلى حد كبير في دول غرب إفريقيا، حيث يختار أصحابها المناطق الأشد ازدحاما لعرض بضائعهم، خصوصا في الأسواق الشعبية وعلى أرصفة الشوارع الأكثر ازدحام.

وتابعن أنهم يعرضون الأدوية الطبية على بسطات معرضة لأشعة الشمس والرطوبة، ويبعون كميات صغيرة حسب رغبة الزبون ويعيدون الاحتفاظ بالكمية المتبقية للزبون القادم.





كذلك يقترح البائعون وصفات للعلاج ويبيعون الأدوية بأسعار أقل من الصيدليات بكثير لجر الزبائن، كذلك لا يسألون عن الوصفة الطبية ولديهم غالبا كل الأدوية المحظورة والمشبوهة.

أيضا أوضحت أن الباعة يتنافسون على حجز أماكن استراتيجية على الأرصفة المقابلة للأسواق، وتقاطع الطرق، والأماكن الاستراتيجية، وذلك للفوز بزبائن أكثر وتحقيق أرباح مهمة.

أما المناطق القريبة من المؤسسات الصحية العامة والخاصة، فتسيطر عليها مافيا الأدوية المهربة التي تعتبر المورد الرئيسية لصيادلة الشارع. وتبيع صيدليات الشارع جميع الأدوية من حقن وأمصال وبخاخات وأقراص ومراهم ومساحيق.

ولعل أخطر ما يتسبب به تجار صيدليات الشارع، هو تقديم الوصفة العلاجية لجمهور غالبيته يعانون من الأمية وضعف الوعي، إذ يقدمون مضادات الاكتئاب كمنشط جنسي، وأدوية الحساسية الصدرية لعلاج النحافة ومراهم علاج الصدفية لتبييض البشرة وغيرها من الوصفات الخطيرة.

لا معايير لأدوية الشارع

إلى ذلك، يؤكد غالبية خبراء الصحة أن "أدوية الشارع" لا تتوافق مطلقا على المعايير الصيدلانية، مشددين على أنها إجرام آخر في حق الأفارقة واستغلال تجاري لحاجة الناس للعلاج وضعف وعيهم تجاه مخاطر هذه الأدوية وتقاعس السلطات عن محاربة تجارة الأدوية غير المشروعة.

كما أكدوا على أن تصنيع هذه الأدوية وشروط استيرادها وظروف تخزينها وتوزيعها ثم بيعها لا يتوافق مع أي معايير صحية، ويحذرون من خطورة إهمال محاربتها بداعي أن غالبيتها لا تبيع إلا مسكنات بسيطة.

وأوضحوا أن عصابات تهريب الأدوية باتت تسيطر على سوق صيدليات الشوارع بغرب إفريقيا، ورغم الاتهامات التي يوجهها المختصون وخبراء الصحة لما تعرضه صيدلية الشارع من أدوية منتهية الصلاحية في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس إلى جانب الأدوية البيطرية.

"نشتريها لهذه الأسباب"

بالمقابل، قال أحد السكان لـ"العربية.نت": "نحن نشتري من صيدليات الشوارع لأنها أرخص مقارنة بالصيدليات الرسمية، ولأن أدويتها في الغالب جيدة ومستوردة من الخارج، معتبراً أن كل ما يقال عن أدويتها إنها مغشوشة أو منتهية الصلاحية كلام غير صحيح".

وأضاف: "أدويتها رخيصة لأنها تبيع الأدوية التي تتبرع بها للدولة والمنظمات الخيرية من أجل المحتاجين لكن الأطباء يبيعونها في السوق السوداء ولا يمنحونها للمحتاجين، بالتالي فهي تصل إلى أيديهم عن طريق صيدليات الشارع".

يشار إلى أنه وبحسب دراسة أجريت على عينة من هذه الصيدليات، فقد تبين أن المسكنات تمثل نسبة كبيرة من الأدوية التي تباع بهذه الصيدليات، حيث تمثل 80.63%، ثم تأتي ثانيا مضادات الالتهاب بـ 7.85%، والمضادات الحيوية بـ 6.80%، ورابعا المؤثرات العقلية بـ 2.62%، أما الفيتامينات والمنشطات فتمثل 2.10%.

وتواجه السلطات في دول غرب إفريقيا صعوبة في توعية المستهلكين بالخطر الذي يشكله استهلاك هذه الأدوية، وتقوم من حين إلى آخر بتكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المحلية للتنبيه بخطورة الأدوية التي تباع خارج الصيدليات المرخصة، خاصة مع تنامي سوق صيدليات الشارع.