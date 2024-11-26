سانا: قصف إسرائيلي يستهدف 3 جسور وبوابة سورية على حدود لبنان

MENAFN - Palestine News ) دمشق/PNN- قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الإثنين، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت 3 جسور وبوابة في منطقة القصير بريف محافظة حمص على الحدود مع لبنان.

ونقلت "سانا" عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله إنه "عند نحو الساعة 21:00 من اليوم الاثنين شنّ العدو الإسرائيليّ عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا نقاط العبور التي استهدفها سابقا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص".

وأضاف المسؤول العسكري أن العدوان الإسرائيلي "أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، ووقوع خسائر مادية".

فيما نقلت "سانا" عن مراسلها في المنطقة أن أضرارا لحقت بجسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية الحدودية جراء العدوان الإسرائيلي.

بدوره، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طيرانه الحربي قصف ما وصفه بـ"محاور نقل" تابعة للنظام السوري على الحدود مع لبنان بدعوى أنها "كانت تستخدم لنقل أسلحة لحزب الله".

ومنذ 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لـ"حزب الله" وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.