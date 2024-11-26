اليوم 417 من الحرب: قصف إسرائيلي مستمر والمنخفض الجوي يغرق غزة في مأساة جديدة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة في اليوم الـ417 من الحرب، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.



وفي الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في القطاع، أسفرتا عن استشهاد 24 شخصًا وإصابة 71 آخرين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,235 شهيدًا و104,638 جريحًا.



وأكد الإعلامي الحكومي في غزة أن حوالي 10,000 خيمة دُمرت بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة مع دخول فصل الشتاء، وأدت المياه إلى تلف الخيام في الأيام الأخيرة. كما أشار إلى أن 81% من الخيام أصبحت في حالة سيئة، وناشد بتوجيه نداء إنساني عاجل لإنقاذ مئات الآلاف من النازحين قبل أن يتفاقم الوضع.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد ستة أشخاص، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الجدبة بالقرب من مسجد الرحمة في حي التفاح. وفي محيط بركة الشيخ رضوان، شنّت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزل لعائلة حرب، ما أسفر عن استشهاد أربعة آخرين. كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدمير أربعة منازل على الأقل.

وفي جنوب القطاع، قام جيش الاحتلال بتدمير عدة مربعات سكنية شمال غرب مدينة رفح. كما انتشل المسعفون خمس جثامين من منطقة خربة العدس شمال المدينة.