اليوم 417 من الحرب: قصف إسرائيلي مستمر والمنخفض الجوي يغرق غزة في مأساة جديدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة في اليوم الـ417 من الحرب، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
وفي الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في القطاع، أسفرتا عن استشهاد 24 شخصًا وإصابة 71 آخرين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,235 شهيدًا و104,638 جريحًا.
وأكد الإعلامي الحكومي في غزة أن حوالي 10,000 خيمة دُمرت بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة مع دخول فصل الشتاء، وأدت المياه إلى تلف الخيام في الأيام الأخيرة. كما أشار إلى أن 81% من الخيام أصبحت في حالة سيئة، وناشد بتوجيه نداء إنساني عاجل لإنقاذ مئات الآلاف من النازحين قبل أن يتفاقم الوضع.
وفي شمال قطاع غزة، استشهد ستة أشخاص، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الجدبة بالقرب من مسجد الرحمة في حي التفاح. وفي محيط بركة الشيخ رضوان، شنّت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزل لعائلة حرب، ما أسفر عن استشهاد أربعة آخرين. كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدمير أربعة منازل على الأقل.
وفي جنوب القطاع، قام جيش الاحتلال بتدمير عدة مربعات سكنية شمال غرب مدينة رفح. كما انتشل المسعفون خمس جثامين من منطقة خربة العدس شمال المدينة.
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