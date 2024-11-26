قوات الاحتلال تقتحم كفر الديك وتداهم عدة منازل
التاريخ
11/26/2024 2:10:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN -
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: منزل الأسير المحرر علاء جاسر الديك، ومنزل صالح علي الأحمد، ولم يبلغ عن اعتقالات.
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