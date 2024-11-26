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قوات الاحتلال تقتحم كفر الديك وتداهم عدة منازل

11/26/2024 2:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN -
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: منزل الأسير المحرر علاء جاسر الديك، ومنزل صالح علي الأحمد، ولم يبلغ عن اعتقالات.

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