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الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل أربعة طلاب

11/26/2024 2:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، جامعة بيرزيت في بلدة بيرزيت شمال رام الله واعتقلت أربعة طلاب من داخل حرمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا حرم الجامعة واعتقلوا الطلاب الأربعة، وقاموا بتخريب محتويات غرف الأنشطة التابعة للحركة الطلابية.
والمعتقلون هم: حسن صالح، وعمرو كايد، وأمجد نوباني، وفادي أبو السعدين.

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