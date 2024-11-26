الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل أربعة طلاب

الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل أربعة طلاب
التاريخ
11/26/2024 2:10:30 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، جامعة
بيرزيت في بلدة بيرزيت شمال رام الله واعتقلت أربعة طلاب من داخل حرمها.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا حرم الجامعة واعتقلوا الطلاب الأربعة، وقاموا بتخريب محتويات غرف الأنشطة التابعة للحركة الطلابية.
والمعتقلون هم: حسن صالح، وعمرو كايد، وأمجد نوباني، وفادي أبو السعدين.
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