الاحتلال يحتجز مواطنين ويستجوبهم في الظاهرية جنوب الخليل
التاريخ
11/26/2024 2:10:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين، وقامت باستجوابهم، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء البلدة، واستجوبت نحو 14 مواطنا، داخل أحد المنازل، الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني، ويعود للمواطن محمد الطل.
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