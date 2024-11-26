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الاحتلال يحتجز مواطنين ويستجوبهم في الظاهرية جنوب الخليل

11/26/2024 2:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين، وقامت باستجوابهم، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء البلدة، واستجوبت نحو 14 مواطنا، داخل أحد المنازل، الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني، ويعود للمواطن محمد الطل.

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