ارتفاع تسجيلات الامتياز التجاري في السعودية بنسبة 866 بالمئة خلال 3 سنوات

(MENAFN
) شهدت تسجيلات الامتياز التجاري في السعودية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 866 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت 1,788 تسجيلًا بنهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة بـ 185 تسجيلًا في الربع الأخير من عام 2021. يبرز هذا النمو الكبير زيادة شعبية الامتياز التجاري في المملكة، وهو ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والإجراءات الداعمة التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة.
يعزى هذا الارتفاع اللافت بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام الامتياز التجاري في أكتوبر 2019 ولوائحه التنفيذية التي أُصدرت في مايو 2020. وقد أسهمت هذه اللوائح في وضع إطار تنظيمي قوي لتنظيم العلاقة بين مانحي الامتياز والمستفيدين منه، مع التركيز على مبادئ الشفافية والوضوح. وقد لعب هذا النهج المنظم دورًا حيويًا في تعزيز النمو داخل قطاع الامتياز التجاري وتشجيع أنشطة الامتياز الجديدة.
كما ساهمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، من خلال مركز التميز التجاري، في هذا التوسع. حيث يعمل المركز على دعم ريادة الأعمال عبر نشر ثقافة التميز، وتوفير الخدمات اللازمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة. وتتوافق هذه الجهود مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة.
يهيمن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية، بما في ذلك الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، على قطاع الامتياز التجاري بـ 1,232 قيدًا تجاريًا. ويأتي بعده قطاع البيع بالجملة والتجزئة بـ 689 قيدًا، ثم قطاع النقل والتخزين بـ 257 قيدًا. أما على مستوى المناطق، فتتصدر منطقة الرياض القائمة بـ 647 قيدًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 363 قيدًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 225 قيدًا، مما يعكس النشاط الاقتصادي المكثف في هذه المناطق.
MENAFN26112024000045015839ID1108926170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.