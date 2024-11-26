إيلون ماسك يصبح أكثر حدة في انتقاداته للحكومة البريطانية الجديدة

(MENAFN
) أصبح إيلون ماسك، مالك منصة (اكس), ومستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أكثر حدة في انتقاداته للحكومة البريطانية الجديدة التي يقودها حزب العمال، متهماً المملكة المتحدة بأنها أصبحت "دولة بوليسية سلطوية", جاءت تعليقاته خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث دعم عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات
عامة مبكرة، وشارك وثائق فيلم أنتجها ناشط من اليمين المتطرف الذي يقبع في السجن، وقام بتوزيعها على ملايين من متابعيه.
كما تزايد التوتر بين ماسك وحكومة كير ستارمر العمالية طوال العام, وفي أحدث تعليقاته، أيد عريضة على الإنترنت تطالب بإجراء انتخابات فورية، قائلاً: "شعب بريطانيا تعب من الدولة البوليسية السلطوية", كما نشر رسم بياني يظهر انخفاض شعبية رئيس الوزراء ستارمر، مضيفاً: "صوت الشعب هو أفضل علاج", وبدأ هذا الخلاف مع الحكومة البريطانية في الصيف الماضي عندما انتقد ماسك استجابة الشرطة لحادث قتل ثلاث فتيات في مدينة ساوثبورت, اتهم الحكومة بتطبيق "نظام عدالة ذو طبقتين" يميز ضد البيض، وهو ما أثار جدلاً حاداً, كما تنبأ ماسك بـ "الحرب الأهلية التي لا مفر منها" في بريطانيا، مما أدى إلى رد فعل عنيف من الحكومة البريطانية، بما في ذلك استبعاده من قمة استثمارية كبيرة, ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض الوزراء البريطانيين سعيوا لاحقاً إلى إصلاح العلاقات معه.
وبالإضافة إلى ذلك، تساءل ماسك عن سجن الناشط اليميني تومي روبنسون، الذي سُجن الصيف الماضي بسبب انتهاكه لأمر قضائي بعد نشر ادعاءات تشهيرية ضد لاجئ سوري, شارك ماسك فيلم روبنسون مع أكثر من 200 مليون متابع على(اكس), وأثارت تصريحات ماسك ردود فعل متباينة في المملكة المتحدة, فبينما يرى البعض فيه مدافعاً عن حرية التعبير، يراه آخرون تدخلاً في السياسة البريطانية ويتهمونه بالاصطفاف مع تيارات مثيرة للجدل قد تزعزع استقرار البلاد, تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك تراجع الثقة العامة في الحكومة الحالية وتصاعد الانقسام السياسي.
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