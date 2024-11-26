إسرائيل تستخدم ذخائر من صنع أمريكي في هجوم جوي على جنوب لبنان

(MENAFN
) أكد تحقيق نشرته صحيفة الغارديان أن إسرائيل استخدمت ذخائر من صنع أمريكي في هجوم جوي على جنوب لبنان في 25 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين وإصابة ثلاثة آخرين, وقد أثار خبراء قانونيون مخاوف من أن هذا الهجوم قد يعتبر جريمة حرب, وفي الساعة 3:19 صباحاً من ذلك اليوم، أسقطت طائرة إسرائيلية قنبلتين على شاليه في منطقة حاصبيا، حيث كان الصحفيون غسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم يقيمون, الهجوم، الذي وقع في منطقة خالية من القتال، أسفر عن مقتل الصحفيين أثناء نومهم وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين من وسائل إعلام مختلفة كانوا يقيمون بالقرب من الموقع.
كما كشف التحقيق أن الأسلحة المستخدمة شملت قنبلة من طراز (ام كاي-80 ) بوزن 500 رطل موجهة بواسطة نظام (جاي دي آي ام) الأمريكي، مما يدل على أن إسرائيل استهدفت عمداً موقع الصحفيين, كما تم العثور على معدات مراقبة بالقرب من المكان، مما يشير إلى أن الصحفيين كانوا مراقبين لمدة لا تقل عن 23 يوماً قبل الهجوم, وأكد الخبراء استخدام قنابل موجهة بدقة، وهو ما يعزز الادعاء بأن الهجوم كان مستهدفاً بشكل متعمد.
كذلك أشار التحقيق إلى نمط مقلق من الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين، حيث قتلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، ما لا يقل عن ستة صحفيين في لبنان و122 في غزة والضفة الغربية, وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إيرين خان إن هذه الهجمات جزء من استراتيجية ظاهرية لوقف التقارير النقدية حول الصراع ومنع توثيق الجرائم الحربية المحتملة, وقد جعلت هذه الهجمات في جنوب لبنان الصحفيين في المنطقة يشعرون بالخوف من أماكن العمل الآمنة.
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