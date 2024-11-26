عائلات ضحايا هجوم حماس يقولون من غير المعقول ولا الاستراتيجي أن يصبح الانتقام أساسًا لاستراتيجية الحرب الوطنية

(MENAFN
) بصفنا عائلات ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر، نحن ندرك الحزن والغضب الكبيرين اللذين قد يدفعان إلى الرغبة في الانتقام, ومع ذلك، من غير المعقول ولا الاستراتيجي أن يصبح الانتقام أساسًا لاستراتيجية الحرب الوطنية, للأسف، نجد أنفسنا في موقف يجب على المجتمع الدولي أن يعترف به الآن، وهو ما كان واضحًا لنا: تحت قيادة نتنياهو، تحول وعد الأمن إلى حملة انتقام، أسفرت عن جرائم حرب، مجاعة، وتطهير عرقي، في حين أن التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية مستمر بلا توقف.
كما إن رئيس الوزراء ووزراءه يواصلون إراقة الدماء من الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل البقاء السياسي والأيديولوجيات المضللة, يبدو أن حياة المخطوفين والجنود تعتبر قابلة للفداء، وأن سكان غزة يجب أن يعاقبوا, ولكن لماذا؟ لا يوجد جواب يمكن أن يبرر هذا, وإن الإجراء الأخير من المحكمة الجنائية الدولية، الذي أصدر أوامر توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يكشف عن الأزمة الأخلاقية والقيادية التي تمر بها إسرائيل, سواء كانت هذه الأوامر قانونية أم لا، فمن الواضح أن حكومة قد أضعفت النظام القضائي الإسرائيلي، ولم تتحمل المسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر، وسكتت عن الانتقادات الداخلية، واعتبرت الانتقادات الخارجية معاداة للسامية، يجب أن تواجه تحقيقًا دوليًا.
كذلك يجب علينا أن نركز ليس فقط على الانتقام لموت أحبائنا، بل على بناء مستقبل لا تحدث فيه مثل هذه المآسي مرة أخرى, إن معاناة الأطفال في غزة، والأطفال المهجرين في إسرائيل، لن تؤدي إلى السلام, لقد فشلت سياسات الحكومة الإسرائيلية والجيش في العام الماضي في تحقيق الأمن أو التقدم نحو حل, بدلاً من ذلك، كانت هذه السياسات قد غذّت المزيد من العنف وإراقة الدماء.
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