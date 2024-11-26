السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن تواجه العديد من الصعوبات

(MENAFN
) واجهت السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن العديد من الصعوبات، حيث كانت فترة ولايته مليئة بالنكسات الكبيرة, وقد طغت على إرثه العديد من التحديات، مثل الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، والغزو المستمر من قبل روسيا لأوكرانيا، والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط, وعندما تولى بايدن منصبه، كانت هناك آمال كبيرة أن قيادته ستعيد للولايات المتحدة دورها القيادي على الساحة الدولية، وتحد من سياسات العزلة التي تبناها سلفه، دونالد ترامب, كان هناك توقعات بأن بايدن سيؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا ويعزز الروابط عبر الأطلسي، مما سيسهم في استقرار السياسة الخارجية الأمريكية, في البداية، بدا أن هذا الهدف قابل للتحقيق، حيث كان الأوروبيون يتطلعون إلى نهج دبلوماسي أكثر احترافية تحت قيادة بايدن.
ولكن النتيجة كانت أكثر تعقيدًا, على الرغم من مبادئه القوية المتعلقة بالعلاقات عبر الأطلسي، فقد تعرضت إدارة بايدن لانتقادات لعدم قدرتها على التكيف والابتكار بما يكفي للتعامل مع التحديات العالمية بشكل فعال, بدأت رئاسته بالانسحاب الفوضوي من أفغانستان، مما ترك القوات الأمريكية والبريطانية في موقف محرج، وتخلى عن حلفاء الولايات المتحدة, وقد كشف هذا الفشل عن أخطاء جسيمة في تقديرات الاستخبارات وفوضوية عملية الإجلاء، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى وفقدان المعدات العسكرية.
في حين ان تفاقم الوضع مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى غزو روسيا في فبراير 2022, على الرغم من الدعم المستمر من الدول الغربية لأوكرانيا، فإن النصر الحاسم يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى, أما في الشرق الأوسط، فلا يزال الوضع غير مُحل، خاصة بعد الهجوم الذي شنه حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، حيث أضاف رد إسرائيل القوي مزيدًا من التعقيد على الوضع الجيوسياسي المتوتر بالفعل.
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