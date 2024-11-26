الهجمات الصاروخية من لبنان تتصاعد

(MENAFN
) تصاعدت الهجمات الصاروخية من لبنان، حيث تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ يوميًا، مما أثر على مناطق في نهاريا وبتاح تكفا والمناطق الشمالية الأخرى في إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار بشكل متكرر, ويعد هذا التصعيد أحد أكثر الأيام كثافة من حيث القصف منذ بداية الحرب، ويُعتقد أنه جاء ردًا على محاولة حزب الله استهداف شخصية إسرائيلية رفيعة، أبو علي حيدر, ويأتي توقيت الهجوم في وقت يتعذر فيه على الطائرات الإسرائيلية تنفيذ عملياتها بسبب الأحوال الجوية، وهو ما يُعد رسالة مفادها أن الهجمات الصاروخية ستستمر في الرد على الأنشطة الإسرائيلية، وخاصة في بيروت.
وعلى الرغم من شن إسرائيل غارات جوية على بيروت ووادي البقاع، إلا أن العمليات العسكرية لم تُفضِ بعد إلى نتيجة حاسمة من شأنها أن تقرب حزب الله أو لبنان من السلام, وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن نجاحاتها العسكرية، فإن الوضع الأمني العام يظل متدهورًا، حيث يشعر المواطنون بشكل متزايد بالتهديد من الهجمات, ويدعو المسؤولون الإسرائيليون إلى شن ضربات أكثر عدوانية على أهداف لبنانية، فيما تُجرى مناقشات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة, ومع ذلك، يعتقد شخصيات بارزة مثل بيني غانتس أن العمليات العسكرية الجارية في الشمال والجنوب قد تمهد الطريق للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى من غزة.
كذلك تشهد القيادة الدفاعية في إسرائيل تغييرات كبيرة, ويُنظر إلى تعيين إسرائيل كاتس وزيرًا للدفاع على أنه خطوة لزعزعة استقرار المؤسسة الأمنية، حيث قام كاتس بإيقاف أوامر الاعتقال الإداري ضد اليهود وتجمد تعيينات عسكرية هامة, يُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة لإضعاف موقف رئيس الأركان هيرزي هاليفي، الذي تعرض بالفعل لضغوط من نتنياهو ومؤيديه, في حين يبرر كاتس أفعاله بالإشارة إلى الفشل القيادي خلال هجوم 7 أكتوبر، يُنظر إلى قراراته على أنها جزء من استراتيجية سياسية أوسع لتحميل المسؤولية.
MENAFN26112024000045015687ID1108926160
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.