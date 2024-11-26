سبعة فلسطينيين يقتلون واصابة العشرات في قصف إسرائيلي عبر قطاع غزة

(MENAFN
) في اليوم السابق الموافق 25نوفمبر، قُتل سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف
إسرائيلي عبر قطاع غزة, وأفادت المصادر الطبية بأن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم استهدف تجمعًا في منطقة جباليا النزالة شمال غزة, كما قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال غزة, استهدفت القوات الإسرائيلية أيضًا النازحين في بيت لاهيا، بالإضافة إلى مناطق قرب الملاجئ في حي المنشية ومنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا للاجئين.
كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن كمين استهدف قوة إسرائيلية في بيت لاهيا، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين, كما أفادت الكتائب بأنها استهدفت دبابة ميركافا بصاروخ موجه مضاد للدبابات, وذكرت تقارير إسرائيلية أن هدف الجيش هو تدمير مخيم جباليا وطرد الفلسطينيين من شمال قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 29 فلسطينيًا خلال مداهمات وتفتيشات في عدة مدن وقرى, وكان من بين المعتقلين طفل وامرأة وأسيران سابقان, وأفادت لجنة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن هذه الاعتقالات رافقها تهديدات واعتداءات ضد المعتقلين وعائلاتهم, ومنذ بدء النزاع في غزة، تم اعتقال أكثر من 11,800 فلسطيني في الضفة الغربية, كما أفادت كتائب القدس - فرقة طولكرم بأنها نفذت هجومًا على جنود إسرائيليين في مستوطنة "أڤني حيفتس" جنوب طولكرم.
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