عضو الكنيست الإسرائيلي يقدم مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى تقييد وحظر أنشطة السلطة الفلسطينية

(MENAFN
) في 11 نوفمبر، قدم عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاق كروزر من حزب "القوة اليهودية"، الذي يقوده وزير
الدفاع القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى تقييد وحظر أنشطة السلطة الفلسطينية(بي آي), ومنظمة التحرير الفلسطينية (بي ال او), وحركة فتح داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية, ويستهدف المشروع عدة إجراءات تقوم بها السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، مثل إنشاء وزارة لشؤون القدس، واعتقال الأفراد الذين يبيعون الأراضي لليهود، وإصدار تصاريح للمعاملات العقارية، والمشاركة في النظام التعليمي، ودفع الرواتب لعائلات الأسرى الفلسطينيين, بينما كانت إسرائيل تحاول الحد من هذه الأنشطة منذ عام 1994، يقترح هذا القانون الجديد فرض عقوبات أشد، تشمل السجن لمدة خمس سنوات للمنتهكين، ومدة تصل إلى عشر سنوات لأولئك الذين يشاركون في التحريض أو العنف أو التهديدات.
ولقد كانت أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية تعد رمزًا للمقاومة الفلسطينية, ففي عام 2001، أغلقت إسرائيل "بيت الشرق" في حي الشيخ جراح، الذي كان مقرًا غير رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1983, وفي عام 2019، أغلقت إسرائيل أيضًا "فلسطين" التلفزيونية، متهمة إياها بأنها تديرها السلطة الفلسطينية، ومررت في 2023 قانونًا يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة، ويعاقب بالسجن لمدة عام لمن ينتهك هذا القانون, وكما استهدفت الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الثقافية والتعليمية والصحية الفلسطينية، وقمعت الاحتفالات الوطنية مثل ذكرى النكبة ويوم الأرض, كما تعرض قادة فلسطينيون مثل محافظ القدس عدنان غيث، للترحيل، والإقامة الجبرية، وأشكال أخرى من المضايقات.
في حين أشار ماروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس، إلى أن المحافظ غيث تعرض لعدة أوامر عسكرية إسرائيلية تعيق عمله، بما في ذلك الإقامة الجبرية المستمرة, كما لفت إلى ترحيل أمين سر فتح في القدس، شادي متوار، ومحاولات إسرائيل قطع الروابط بين العائلات الفلسطينية وحقوقهم في القدس, وأضاف الرفاعي أن هذا القانون يتم تسريعه في وقت تركز فيه المجتمع الدولي على الأزمات في غزة ولبنان، فيما تعمل إسرائيل على تعزيز سيطرتها على القدس، رغم الإجماع الدولي على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة, ووجه انتقادات لحكومة نتنياهو التي تقوض حل الدولتين وتتجاهل القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تغيير الوضع القانوني للقدس, ولقد تأثرت بشكل كبير القطاعات التعليمية في القدس الشرقية، وخاصة المناهج الفلسطينية، بهذه القوانين, حيث أغلقت إسرائيل المؤسسات التعليمية الفلسطينية وفرضت رقابة على توزيع الكتب الدراسية لتتماشى مع روايتها، حسبما ذكر عبد القادر الحسيني، رئيس مؤسسة فيصل الحسيني.
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