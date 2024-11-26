المسؤولون الإسرائيليون يشيرون إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان في الأيام المقبلة

(MENAFN
) أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان في الأيام المقبلة، محذرين من أن التأخير قد يؤدي إلى نزاع طويل الأمد, ويأتي ذلك بعد أن وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
على شروط اتفاق وقف إطلاق النار المقترحة, وأكد وزير
الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب التزام لبنان الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701, وذكرت مصادر في صحيفة إسرائيل اليوم أن الاتفاق قد يتم التوصل إليه في غضون أيام، إن لم يكن أسرع.
ومع تقدم المفاوضات، من المتوقع أن تقوم إسرائيل بتكثيف هجماتها على حزب الله في بيروت لتقويض قدراته قبل أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار, وأكد السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هيرتسوغ، أن الاتفاق قريب، مع بعض التوقعات بأنه قد يتم في الأيام المقبلة, ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق ببنية وآلية تنفيذ الاتفاق, هناك 13 نقطة خلافية تتعلق أساسًا بالحدود، حيث يصر لبنان على معالجتها فورًا، بينما تفضل إسرائيل تأجيلها.
كما حث وزير المالية الإسرائيلي زئيف إلكين الجيش على تكثيف الضربات على حزب الله لتسريع إتمام الاتفاق, في الوقت نفسه، كشف مصادر أن حزب الله والحكومة اللبنانية قد وافقا بشكل مبدئي على طلب إسرائيل بالتحرك بحرية ضد التهديدات الأمنية في لبنان، رغم أن الحكومة اللبنانية لم تؤكد هذا بشكل رسمي, ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار المقترح انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في غضون 60 يومًا تحت إشراف القوات الأمريكية، مع ضمان بقاء حزب الله وراء نهر الليطاني, كما يتيح الاتفاق لإسرائيل التصرف بحرية إذا خالف حزب الله الاتفاق, وحذر المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين من أن الولايات المتحدة ستنسحب من الوساطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، مؤكدًا أن الشروط جاهزة للتنفيذ.
MENAFN26112024000045015687ID1108926136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.