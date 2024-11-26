القوات الاحتلال الإسرائيلية تكثف جهودها لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

(MENAFN
) كثفت القوات الاحتلال الإسرائيلية جهودها لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث صادرت أكثر من 52,000 دونم في أقل من عام، لا سيما بعد السابع من أكتوبر 2023, ويعد هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع المستوطنات وتشريد الفلسطينيين, إلى جانب مصادرة الأراضي، كثفت القوات الإسرائيلية عمليات الهدم والتهجير القسري، وبناء المزيد من الحواجز العسكرية والأبواب الحديدية، خاصة في المجتمعات البدوية الفلسطينية، وفقًا للجنة مقاومة الجدار والمستوطنات.
كذلك أكد مُعَيّد شعبان، رئيس اللجنة، أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض, وشدد على أهمية العمل الجماعي والوحدة الوطنية لمواجهة هذه السياسات, وفي الوقت نفسه، تشهد الضفة الغربية والقدس اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، مما أسفر عن مواجهات واعتقالات وسقوط العديد من الشهداء الفلسطينيين, ويأتي تصاعد العنف هذا في ظل الحرب المستمرة في غزة، التي تسببت في دمار واسع وسقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وفي القدس، اقتحم مستوطنون متطرفون، تحت حماية قوات الاحتلال، المسجد الأقصى، وأقاموا طقوسًا استفزازية وأزعجوا المصلين, ومنذ السابع من أكتوبر 2023، اقتحم حوالي 63,000 مستوطن المسجد, وتتزايد الدعوات الفلسطينية لتكثيف الاحتجاجات والدفاع عن المسجد الأقصى ضد محاولات إسرائيل لتغيير الوضع القائم, كما أدان القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، جرائم الاحتلال، بما في ذلك قتل اثنين من الفلسطينيين في يعبد، مؤكدًا أن هذه السياسات ستفشل, وأكد أن المقاومة في الضفة الغربية ستستمر، داعيًا إلى جبهة موحدة ضد الاحتلال، ومؤكدًا على ضرورة تصعيد المقاومة.
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