(MENAFN
) أفادت وكالة رويترز أن أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى كشفت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
من المتوقع أن يعلنا عن وقف إطلاق نار في لبنان خلال الـ 36 ساعة القادمة, كما يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة، لكنهم حذروا من أن فشل ذلك قد يؤدي إلى استمرار النزاع لفترة طويلة, جاء ذلك بعد أن أُعلن عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
على الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار.
كما أعاد وزير
الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب التأكيد على التزام لبنان الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701, في الوقت نفسه، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤول سياسي قوله إن الاتفاق قد يتم توقيعه في "أيام، أو ربما في وقت أقرب, "على الرغم من التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار، تستعد السلطات الإسرائيلية لتكثيف هجماتها على بيروت بهدف إضعاف قدرات حزب الله قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، خشية من أن يؤدي استمرار القتال إلى عرقلة المفاوضات, وأشار السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، مايك هيرتزوج، إلى أن الاتفاق بات قريبًا، مع توقع إعلان عن ذلك في وقت قريب.
في حين ان الوضع لا يزال متوترًا مع تصعيد حزب الله هجماته على إسرائيل، بما في ذلك إطلاق أكثر من 350 صاروخًا على تل أبيب, ودعا وزير المالية الإسرائيلي، زئيف إلكين، إلى تكثيف العمليات العسكرية ضد حزب الله لدفعه إلى التوصل إلى الاتفاق بسرعة, ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض النقاط لا تزال قيد النقاش, وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو مستعد للمضي قدمًا في وقف إطلاق النار، مع تقارير تشير إلى أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قد وافق على الاتفاق, كما حذر المبعوث الأمريكي من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، فإن الولايات المتحدة ستنسحب من جهود الوساطة, ويشمل الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار هدنة لمدة 60 يومًا ونقل الجيش اللبناني إلى جنوب لبنان, تركز الجهود الدبلوماسية على تأمين الاتفاق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أنهى حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
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