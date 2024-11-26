السلطات الإسرائيلية تفيد أن ثلاثة أشخاص أصيبوا

(MENAFN
) أفادت السلطات الإسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 26نوفمبر, أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وأن مبنى في مدينة نهاريا تعرض لأضرار نتيجة هجوم صاروخي من حزب الله في لبنان, وقد أفادت التقارير الأولية لخدمات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخصين، أحدهما إصابته خطيرة، إلا أن الشرطة أكدت لاحقًا أن الحصيلة ارتفعت إلى ثلاثة, كما تعرضت عدة مركبات في المدينة لأضرار جراء الصواريخ, وقال الجيش الإسرائيلي إن حوالي عشرة صواريخ
أُطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي، تم اعتراض بعضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي, وأظهرت مقاطع الفيديو محاولات الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض الصواريخ فوق نهاريا، في حين سُمعت صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية.
كذلك وفقًا لما ذكرته "الجزيرة نت"، أصدر حزب الله أكثر من 20 بيانًا يوم الاثنين، أعلن فيها مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية وشن ضربات بالطائرات المسيّرة على مدن مثل نهاريا, وتتزامن هذه الهجمات مع الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب بيروت ومناطق أخرى في لبنان، في وقت تشير التقارير إلى أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار قد يُعلن قريبًا لإنهاء التصعيد, وقالت قناة 14 الإسرائيلية إنه تم رفع حالة التأهب على جميع الجبهات، مع توقع المسؤولين الأمنيين لوقوع المزيد من الهجمات الصاروخية في الـ 24 ساعة المقبلة, وأكد مسؤول إسرائيلي أن الحكومة من المتوقع أن تتخذ قرارًا بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله في وقت لاحق من المساء, كما أكدت البيت الأبيض أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار قريب.
وفي لبنان، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الاثنين عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 64 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية, وقد تم تسجيل معظم القتلى في جنوب لبنان، بينما سُجلت بعض الوفيات في الشرق, ومنذ بداية الصراع في أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3,800 شخص في لبنان، مع حدوث معظم الوفيات منذ سبتمبر, وفي إسرائيل، لقي 82 جنديًا و47 مدنيًا حتفهم على مدار 13 شهرًا.
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