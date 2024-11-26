البيت الأبيض يكشف أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط سيسافر إلى المملكة العربية السعودية

(MENAFN
) كشفت البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بريت مكغورك، سيسافر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 26نوفمبر, لمناقشة احتمال وقف إطلاق النار في لبنان، على أمل التوصل إلى اتفاق مماثل لذلك الذي أنهى الأعمال العدائية في غزة, تأتي هذه الزيارة كجزء من جهود الولايات المتحدة المستمرة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
كذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد, وأقر ميلر بالتقدم المحرز، لكنه أضاف أن هناك فجوات كبيرة في المفاوضات وأن هناك خطوات إضافية يجب اتخاذها للتوصل إلى حل, وعبر عن تفاؤله بأن الاتفاق قد يتم التوصل إليه قريبًا, وتأتي المبادرة الأمريكية في أعقاب الصراع الذي اندلع في أكتوبر 2023، بالتزامن مع الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس في غزة, وقد تصاعدت التوترات في لبنان في الأشهر الأخيرة مع استمرار الأعمال العسكرية, ورغم ظهور إشارات تقدم دبلوماسي، إلا أن الغارات الجوية الإسرائيلية ما زالت تستهدف مناطق في جنوب بيروت تسيطر عليها حزب الله.
كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تشير إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن, وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة والبت في الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار مع حزب الله.
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