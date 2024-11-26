الكاكاو.. مشروب للتعافي من آثار التوتر

MENAFN - Khaberni) خبرني - إذا كنت تتناول أطعمة دسمة مريحة خلال الأوقات العصيبة، فإن شرب الكاكاو هو البديل الصحي الذي يساعد على التعافي بشكل أسرع من آثار التوتر، وفق دراسة جديدة من برمنغهام.

ويؤثر التوتر على الجسم، مؤقتاً على الأقل، وقد يؤدي تناول الأطعمة الدهنية قبل أو أثناء نوبة التوتر إلى جعل الجسم يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.

لكن، بحسب "مديكال نيوز توداي"، قد يساعد شرب الكاكاو على التعافي بشكل أسرع من التأثيرات الفسيولوجية للتوتر، وهو بديل أفضل من الأطعمة عالية الدهون التي يلجأ إليها الشخص في هذه الحالة.

وفي تجربة الدراسة، شارك 23 شاباً وامرأة يتمتعون بصحة جيدة. تناول كل منهم وجبة عالية الدهون مصحوبة إما بمشروب كاكاو قبل ساعة ونصف من الخضوع لمهمة إجهاد عقلي لمدة 8 دقائق.

وتم تقييم وظائفهم الوعائية عن طريق قياس تمدد الأوعية الدموية، في بداية التجربة، بوساطة تدفق الدم العضدي، في إشارة إلى مقدار اتساع الشريان في حالة زيادة تدفق الدم، ثم بعد 30 و90 دقيقة من مهمة الإجهاد.

تمدد الأوعية الدموية

وفي مجموعة الكاكاو، كان قياس تمدد الأوعية الدموية بوساطة تدفق الدم لمدة 30 دقيقة أقل، وقد تحسن بشكل ملحوظ بالفعل بحلول 90 دقيقة، ما يشير إلى تعافي أسرع من آثار الإجهاد.

وبحسب كاتارينا رينديرو الباحثة الرئيسية: "يمكن أن تزيد الوظائف المرهقة للغاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بمن لا يتعرضون لهذه العوامل المسببة للتوتر. ربما يرجع هذا، جزئياً على الأقل، إلى ضعف مستمر في وظائف الأوعية الدموية بسبب التوتر والذي من المرجح أن يصبح ضعفاً أكثر ديمومة."

ويحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد التي يبدو أنها تحمي وظائف الأوعية الدموية من الضعف المؤقت الناجم عن التوتر، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى.

لذلك يساعد شرب الكاكاو على التعافي بشكل أسرع من تأثيرات التوتر على الأوعية الدموية.