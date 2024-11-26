الكاكاو.. مشروب للتعافي من آثار التوتر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - إذا كنت تتناول أطعمة دسمة مريحة خلال الأوقات العصيبة، فإن شرب الكاكاو هو البديل الصحي الذي يساعد على التعافي بشكل أسرع من آثار التوتر، وفق دراسة جديدة من جامعة
برمنغهام.
ويؤثر التوتر على الجسم، مؤقتاً على الأقل، وقد يؤدي تناول الأطعمة الدهنية قبل أو أثناء نوبة التوتر إلى جعل الجسم يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.
لكن، بحسب "مديكال نيوز توداي"، قد يساعد شرب الكاكاو على التعافي بشكل أسرع من التأثيرات الفسيولوجية للتوتر، وهو بديل أفضل من الأطعمة عالية الدهون التي يلجأ إليها الشخص في هذه الحالة.
وفي تجربة الدراسة، شارك 23 شاباً وامرأة يتمتعون بصحة جيدة. تناول كل منهم وجبة عالية الدهون مصحوبة إما بمشروب كاكاو قبل ساعة ونصف من الخضوع لمهمة إجهاد عقلي لمدة 8 دقائق.
وتم تقييم وظائفهم الوعائية عن طريق قياس تمدد الأوعية الدموية، في بداية التجربة، بوساطة تدفق الدم العضدي، في إشارة إلى مقدار اتساع الشريان في حالة زيادة تدفق الدم، ثم بعد 30 و90 دقيقة من مهمة الإجهاد.
تمدد الأوعية الدموية
وفي مجموعة الكاكاو، كان قياس تمدد الأوعية الدموية بوساطة تدفق الدم لمدة 30 دقيقة أقل، وقد تحسن بشكل ملحوظ بالفعل بحلول 90 دقيقة، ما يشير إلى تعافي أسرع من آثار الإجهاد.
وبحسب كاتارينا رينديرو الباحثة الرئيسية: "يمكن أن تزيد الوظائف المرهقة للغاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بمن لا يتعرضون لهذه العوامل المسببة للتوتر. ربما يرجع هذا، جزئياً على الأقل، إلى ضعف مستمر في وظائف الأوعية الدموية بسبب التوتر والذي من المرجح أن يصبح ضعفاً أكثر ديمومة."
ويحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد التي يبدو أنها تحمي وظائف الأوعية الدموية من الضعف المؤقت الناجم عن التوتر، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى.
لذلك يساعد شرب الكاكاو على التعافي بشكل أسرع من تأثيرات التوتر على الأوعية الدموية.
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