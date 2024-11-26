البنك الأفريقي للتنمية وشركاؤه يخططون لجعل طريق أبيدجان-لاغوس السريع، مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا قويًا

من المقرر أن يصبح طريق أبيدجان-لاغوس السريع، الذي سيربط مدن خمس دول رئيسية في غرب أفريقيا بحلول عام 2030، مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا قويًا بفضل مبادرة التنمية المكانية التي يروج لها البنك الأفريقي للتنمية.

ويحقق مشروع بناء هذا الطريق السريع الساحلي العابر للحدود الوطنية بطول 1028 كيلومتر، الذي سيربط كوت ديفوار بنيجيريا، بينما يعبر غانا وتوغو وبنن، خطوات كبيرة. ومن المقرر أن تبدأ الأشغال في عام 2026 وتنتهي في عام 2030، وفقًا لما كشف عنه البنك الأفريقي للتنمية في ورشة عمل عبر الإنترنت عقدت يوم الخميس 22 نوفمبر مع جميع الشركاء المرتبطين بالمشروع.

وفي ظل القيادة القوية للبنك الأفريقي للتنمية، تم حاليا الإشراف على دراسات الجدوى وخيارات التمويل للطريق السريع والترتيبات المؤسسية لتشغيل هيئة إدارة ممر أبيدجان-لاغوس، وفقًا لما ذكره مايك سالاوو، مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية بالبنك، الذي مثله في التجمع ماركو ياماجوتشي، رئيس القسم داخل نفس الإدارة.

وأضاف سالاوو "يجب أن يصبح ممر النقل هذا ممرًا اقتصاديًا، وقد أطلق البنك مبادرة التنمية المكانية لتمكين التصنيع التحويلي على طول الطريق السريع، لتحفيز نمو التجمعات الاقتصادية الكبرى".

وفي تقرير قدمته شركة الاستشارات المسؤولة عن ابتكار مبادرة التنمية المكانية، تم تحديد 206 تدخلات محددة في منطقة نفوذ الطريق السريع التي قد تتطلب في البداية استثمارات تبلغ حوالي 6.8 مليار دولار، والتي سيتم إطلاقها في المقام الأول من قبل القطاع الخاص. وتشمل المجالات المستهدفة للاستثمار التحويلي الطاقة (بما في ذلك الطاقة المتجددة)، والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والتعدين والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وقال سالاوو "إن نهج الممر الاقتصادي هذا يتداخل بشكل طبيعي مع التنمية الحضرية الكبرى. وسيدعم نمو المراكز الاقتصادية الكبرى ويحسن الروابط بين المراكز الحضرية الكبرى والمدن الثانوية والمناطق الريفية داخل البلدان الخمسة".

ووفقًا لكريس أبياه، مدير النقل في مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، "يتمثل هدفنا النهائي في ضمان مساهمة الممر والأنشطة الاقتصادية التي سيتم تطويرها على طول الممر في خطة التكامل الإقليمي للمنظمة. إنه مشروع متكامل، وبمجرد تنفيذه، سيساعدنا على تحقيق الاتحاد الاقتصادي الذي نرغب فيه في منطقتنا".

وبالإضافة إلى البنك الأفريقي للتنمية، جمعت الورشة ممثلين عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأصحاب المصلحة الآخرين، بالإضافة إلى شركة الاستشارات المكلفة بالعمل على مبادرة التنمية المكانية.

وسيمتد المشروع فوق الوطني من بينجرفيل، في الضواحي الشرقية لأبيدجان، إلى المسرح الوطني في لاغوس. ووفقًا للدراسات المتاحة حاليا ومتطلبات التمويل، سيتم صب 144 كيلومتر من الأسفلت في كوت ديفوار، و520 كيلومتر في غانا، و90 كيلومترًا في توغو، و127 كيلومتر في بنن، و82 كيلومتر في نيجيريا. وهناك أيضًا خطط لبناء 63 تقاطعًا. وسيضم الطريق السريع الموحد الخالي من الرسوم من أربعة إلى ستة ممرات، مع ما يصل إلى ثمانية ممرات في لاغوس.

وكان المنتدى الأفريقي للاستثمار، وهو أكبر منصة استثمارية في أفريقيا يدعمها البنك الأفريقي للاستثمار وثمانية شركاء آخرين، زخمًا كبيرًا للمشروع. وخلال اجتماعاته في عام 2021، تعهدت جهات فاعلة خاصة ومؤسسية مختلفة باستثمار محتمل بقيمة 15.6 مليار دولار لهذا المشروع الرمزي، وهو أحد الأولويات الرئيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يوفر بناء الطريق ما يصل إلى 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وسيتم تنفيذ معظم الأشغال في شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل المعابر الحدودية الأربعة، التي من المرجح أن يتم بناؤها وإدارتها من قبل شركات خاصة.

ووفقا ليدي إيهومان، كبيرة خبراء اقتصاد النقل ومديرة المشروع في البنك الأفريقي للتنمية، الذي قدم الدراسات التحضيرية للمشروع، فإن البنية التحتية ستربط المدن الأكثر ديناميكية اقتصاديًا والمناطق الحضرية الأكثر كثافة سكانية في غرب أفريقيا، وهي أبيدجان، وتاكورادي، وأكرا، ولومي، وكوتونو، وبورتو نوفو ولاغوس. وأضافت أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان المناطق الحضرية في المنطقة الإجمالية إلى 173 مليون بحلول عام 2050، مؤكدة أن المنطقة في طريقها لتصبح واحدة من أكبر التجمعات الحضرية الإقليمية في العالم.

واختتمت إيهومان، التي عملت أيضًا كمنسقة للجلسة، قائلة "سيرتبط طريق أبيدجان-لاغوس السريع بممرات النقل في غرب أفريقيا (المطار والطرق والسكك الحديدية) وسيربط المناطق الداخلية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بجميع الموانئ الثمانية في الممر، بالإضافة إلى ممر أبيدجان-داكار-برايا".

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مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: