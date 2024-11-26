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كاتبة الدولة للشؤون الإفريقية تترأس اجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء

11/26/2024 12:49:41 AM
(MENAFN- APO Group)


في إطار رئاسة الجزائر الدورية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP) للفترة الممتدة من فيفري 2024 إلى غاية فيفري 2026، ترأست اليوم، كاتبة الدولة للشؤون الإفريقية، السيدة سلمى منصوري، أشغال الدورة الثامنة والثلاثين (38) لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي، المنعقد بالجزائر عبر تقنية التحاضر عن بعد، وذلك بحضور المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة أنطوانيت ماري روز-كاتر.

تطرق الاجتماع
إلى العديد من النقاط من بينها المبادرات الرئيسية للآلية بما في ذلك تطوير الخطة الإستراتيجية (2028-2025) ومشروع التقرير عن الحوكمة في أفريقيا لسنة 2025، وكذا إنشاء وكالة التصنيف الأنتمائي الأفريقية، إضافة إلى دراسة مشروع جدول أعمال القمتين، الاستثنائية الثالثة والعادية الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية، المقرر انعقادهما منتصف فيفري القادم بأديس-أبابا.

وتجدر الإشارة أن المديرة التنفيذية للأمانة القارية للـ MAEP، قد حظيت، يوم أمس، 20 نوفمبر 2024، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بصفته الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP) وأدت بهذه المناسبة القسم أمامه كمديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية لهذه الآلية.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN26112024004934011406ID1108925903

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