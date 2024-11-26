كاتبة الدولة للشؤون الإفريقية تترأس اجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء

(MENAFN
- APO Group)
في إطار رئاسة الجزائر الدورية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP) للفترة الممتدة من فيفري 2024 إلى غاية فيفري 2026، ترأست اليوم، كاتبة الدولة للشؤون الإفريقية، السيدة سلمى منصوري، أشغال الدورة الثامنة والثلاثين (38) لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي، المنعقد بالجزائر عبر تقنية التحاضر عن بعد، وذلك بحضور المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة أنطوانيت ماري روز-كاتر.
تطرق الاجتماع
إلى العديد من النقاط من بينها المبادرات الرئيسية للآلية بما في ذلك تطوير الخطة الإستراتيجية (2028-2025) ومشروع التقرير عن الحوكمة في أفريقيا لسنة 2025، وكذا إنشاء وكالة التصنيف الأنتمائي الأفريقية، إضافة إلى دراسة مشروع جدول أعمال القمتين، الاستثنائية الثالثة والعادية الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية، المقرر انعقادهما منتصف فيفري القادم بأديس-أبابا.
وتجدر الإشارة أن المديرة التنفيذية للأمانة القارية للـ MAEP، قد حظيت، يوم أمس، 20 نوفمبر 2024، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بصفته الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP) وأدت بهذه المناسبة القسم أمامه كمديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية لهذه الآلية.
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