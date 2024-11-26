مسلسل "سراج" إحدى مبادرات مؤسسة قطر يحتفل باليوم الوطني بفيلم غنائي وفعاليات خاصة

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 24 نوفمبر 2024: تستضيف مؤسسة قطر فعالية خاصة للاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر على مسرح التعليم ما قبل الجامعي بالمدينة التعليمية. تهدف الفعالية إلى غرس المواطنة وتعزيز الهوية القطرية للأطفال، فضلًا عن تقديم أنشطة إثرائية تعزز شعورهم بالفخر والانتماء، بالإضافة إلى العرض الخاص لفيلم "سراج".
تتضمن الفعالية عرضًا خاصًا لفيلمٍ غنائي تحت عنوان "فيلم سراج لليوم الوطني"، والذي يضم العديد من الأغاني الوطنية التي بدورها تغرس قيمة المواطنة وحب الوطن في قلوب الأطفال، كما يزدان الفيلم بأغنية خاصة بصوت الفنان القطري فهد الحجاجي، يرسم فيها لوحة فنية ساحرة لجمال دولة قطر. ويمكن شراء تذاكر الفيلم الذي يُعرض على ثلاث فترات زمنية بين الساعة 3 عصرًا وحتى 9 مساءً عبر موقع كيو تيكتس.
إلى جانب الفيلم؛ سيستمتع الأطفال بعرض مباشر وتفاعلي مع الشخصيتين المحبوبتين "راشد" و"نورة" من مسلسل سراج، كما ستضم الفعالية معرضًا فنيًا بعنوان "قطر الحب"، يضم إبداعات طلاب مؤسسة قطر من الروضة وحتى الصف الرابع، الذين عبروا عن حبهم وولائهم لوطنهم من خلال لوحات وأعمال فنية متنوعة. وستتخلل الفعالية أيضًا أداءً مميزًا للعرضة القطرية من قبل طلاب المؤسسة، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية وحرف يدوية للأطفال.
في هذا الإطار، صرّحت عزلاء حمد القحطاني، رئيس قسم الثقافة والهوية في شؤون الطلاب والمشاركة المجتمعية، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: "تُعد هذه الفعالية فرصة قيّمة للأطفال والعائلات للتفاعل مع جوهر التراث القطري بطرق تعليمية وترفيهية ممتعة ومشوقة".
وتابعت القحطاني: "إنَّ "سراج" لا يُقدّم محتوى ترفيهيًا فحسب، بل يُعدّ موردًا تعليميًا يهدف إلى تعزيز اللغة العربية وترسيخ القيم الثقافية، مما يسهم في تزويد الأطفال بمهارات حياتية تُعزّز شعورهم بالمسؤولية والانتماء للوطن."
وأشارت القحطاني إلى أهمية دور هذه الفعالية في تزويد الأطفال بالمعرفة العميقة بأبعاد المواطنة الفاعلة، قائلًة: "ستمنحهم الفعالية فهمًا عميقًا لدور كل فرد في بناء الوطن من خلال العمل الجاد والسعي المستمر للتعلم".
كما أكّدت القحطاني أيضًا على أهمية غرس القيم والأخلاق النبيلة من خلال الفيلم، قائلةً: "يرتكز مفهوم "سراج" على مسلسل تلفزيوني يهدف إلى ربط الأطفال بالقيم والثقافة المحلية، مع التركيز على تعزيز اللغة العربية في بيئة قطرية أصيلة، وهو ما يتجلى بوضوح في الرسومات والمواضيع. نحن فخورون بتطوير هذه الفكرة وتقديمها على شكل فعاليات مباشرة".
واختتمت بالقول: "هذه التجارب التفاعلية تتيح للأطفال التفاعل المباشر مع شخصيات "سراج"، ليعيشوا تجربة تعليمية ممتعة تتجاوز حدود الشاشة التلفزيونية".
أُطلق المسلسل التعليمي والترفيهي ثلاثي الأبعاد "سراج" في عام 2016، ويستهدف الأطفال الناطقين باللغة العربية. ويشجعهم على استكشاف اللغة العربية والاطلاع على موضوعات متنوعة تشمل العلوم والتاريخ والهوية والتراث، إلى جانب الثقافة، والأخلاق، والدين. كما توفر السلسلة للآباء والمعلمين موردًا قيمًا للمساهمة في غرس الأخلاق والقيم وتنمية مهارات القراءة، الكتابة، وتنمية مهارات الحساب لدى الأطفال.
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