مؤسسة قطر تستضيف بطولة العالم لفرق الرياضيات - قطر 2024

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 24 نوفمبر 2024: تستعد مؤسسة قطر لاستضافة بطولة العالم لفرق الرياضيات - قطر 2024، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بدعم من شريك الوجهة "زوروا قطر". ويُعد هذا الحدث الدولي منصة للمتسابقين لإبراز مهاراتهم الرياضية والتنافس مع نخبة من الشباب الموهوبين في مجال الرياضيات من مختلف أنحاء العالم.
هذا العام؛ ترفع البطولة شعار "الجبر والموازنة"، تكريمًا لإرث الخوارزمي -أبو الجبر- أحد أعظم الفلاسفة والعلماء المسلمين، مسلطة الضوء على مفاهيم التوازن والعدالة بين الشعوب. تسعى البطولة إلى الاحتفاء بالإرث العظيم والإسهامات القيّمة لعلماء الرياضيات المسلمين، كما تشجع الشباب على التفاعل من خلال الرياضيات باعتبارها لغة عالمية يمكن للشعوب رغم اختلافها التواصل من خلالها.
بصفتها شريك الوجهة، تعكس "زوروا قطر" التطور المستمر لدولة قطر كمنارة للإبداع والتعليم والتبادل الثقافي، مؤكدة على التزامها بتعزيز الروابط العالمية ودعم التميز الأكاديمي، ما يجعلها المضيف المثالي لحدث بهذا الثقل. وبهذه الشراكة؛ يحظى المشاركين بفرصة ثمينة لاكتشاف مزيج قطر الفريد من التقاليد والحداثة.
قالت سارة الهاجري المدير العام لشؤون الطلاب والشراكة المجتمعية في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: "باستضافة هذه البطولة؛ تعكس دور مؤسسة قطر كمركز للتميز التعليمي، كما يشرفنا أن نرحب بهذا العدد الكبير من العقول الشابة الموهوبة في قطر."
وأوضحت الهاجري أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رعاية المبتكرين المستقبليين وتعزيز الروابط الدولية . قائلًة: "هؤلاء الطلاب يمثلون المستقبل، ونأمل أن يغادروا البطولة وقد اكتسبوا مهارات جديدة، وصداقات دائمة، وارتباطًا أعمق مع مجتمع الرياضيات العالمي."
وأردفت الهاجري بالقول: "هذه البطولة تتجاوز كونها مجرد مسابقة؛ فهي مساحة يترجم فيها الطلاب معارفهم إلى واقع، ويتحدون أنفسهم، ويطورون مهاراتهم في حل المشكلات، ويجدون التشجيع من الآخرين الذين يشاركونهم الشغف نفسه."
يتكون كل فريق من ستة طلاب ومعلم واحد قائد للفريق. تتألف المسابقة من ثلاث جولات، إذ ينقسم المشاركون إلى ثلاث فئات عمرية: فئة الناشئين، الفئة المتوسطة، والفئة المتقدمة، كما يشارك الطلاب في المسابقة ممثلين عن مدارس دولية ومحلية، بما في ذلك مدارس مؤسسة قطر.
وأشارت الهاجري إلى الأثر المميز للمشاركة الدولية قائلًة: "من الرائع أن نرى الطلاب من جميع أنحاء العالم يجتمعون للتنافس، وتعلم الثقافات المختلفة، وتبادل الأفكار. هذا التنوع الثقافي يحول الحدث إلى تجمع عالمي عائلي تتلاشى فيه الحواجز الفكرية مما يعزز تكوين الصداقات بين الأقران، ويذكرنا بأهمية الدور الذي تلعبه الرياضيات والعلوم في توحيد الشعوب.
إلى جانب "زوروا قطر" شريك الوجهة، ترعى البطولة مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮاﺻﻼت قطر (ﻛﺮوه)، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، بالإضافة إلى شركة "بلدنا".
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