احتفالات دبا الحصن بعيد الاتحاد الـ53 تؤكد عزم المواطنين على مواصلة مسيرة الوطن

(MENAFN
- APCO Worldwide)
الشارقة – 24 من نوفمبر 2024:
شهدت مدينة دبا الحصن، يوم السبت 23 من نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات التراثية والفنية والشعبية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، والتي تثير حماس وتفاعل سكان المدينة من مواطنين ومقيمين وزوار، تعبيراً عن حبهم العميق لوطن ضرب أروع الأمثلة في العمل الجاد نحو ترسيخ مكانته بين أكبر الدول في العديد من المجالات.
وبدأت فعاليات دبا الحصن التي أقيمت في ميدان العلم في دبا الحصن، بمسيرة عسكرية وعروض تراثية وأوبريت بعنوان "الوطن الغالي"، وفقرة استعراض بالدرون، وفقرة شعرية، وعروض فنية تقدمها فرقة "العوايد الحربية"، إلى جانب اللوحات الوطنية من مركز الطفل، واللوحات الأدائية التراثية يقدمها طلاب مدرسة الحصن، وركن الأسر المنتجة، والألعاب النارية التي استمتع بها جميع حضور الاحتفال.
ويؤكد تفاعل الجميع على اختلاف أعمارهم، مع فعاليات عيد الاتحاد كل عام، عزمهم على العمل من أجل رفعة شأن الوطن، ودعم مسيرته التي شهدت، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، إنجازات على جميع المستويات حتى بلغت الفضاء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن: "إن دبا الحصن بمعالمها الأثرية تقف شاهدت على نهضة وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان قيام اتحادها حتى اليوم، وما مرت به من محطات فارقة في تاريخها، استطاعت بفضل رؤية قيادتها الثاقبة، وإخلاص شعبها الأبي أن تتخطى الصعاب وتبهر العالم بإنجازاتها ونهضتها".
وأشاد ببرنامج االاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، الذي ستشهده دبا الحصن، وما تضمنه من فعاليات متنوعة ومبتكرة، تهم الجميع على اختلاف أعمارهم، حيث تشمل فعاليات خاصة بالأطفال، وأخرى للشباب، وثالثة لكبار السن.
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