أهالي مليحة يحتفلون بعيد الاتحاد الـ53 بفعاليات تراثية وفنية متنوعة

(MENAFN
- APCO Worldwide) الشارقة – 21 نوفمبر 2024:
يحتفل أهالي منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة، بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالعديد من الفعاليات التي تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته، حيث أقيمت الفعاليات في القرية التراثية التي تقف شاهدة على مسيرة وطن.
وانطلقت فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد بعروض تراثية ومسرحية وطنية ومسابقات صباحاً، واستمرت في الفترة المسائية في القرية التراثية في مليحة، واختتمت الفعاليات بعشاء جماعي، إذ تم تنظيم الفعاليات على فترتين، فترة صباحية بمبنى البلدية وفترة مسائية في القرية التراثية.
وسيتم تجهيز منطقة تراثية تشمل البيئة البدوية، مع تخصيص موقع للأسر المنتجة مجاناً للمشاركة في الاحتفال وعرض منتجاتهم، وتخصيص موقع للمؤسسات الحكومية للمشاركة وعرض خدماتها للجمهور، بالإضافة إلى تخصيص منطقة لألعاب الأطفال مجاناً.
وأكد سعادة سلطان علي سيف الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، أن احتفالات المنطقة لهذا العام من المتوقع أن تشهد تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للتعبير عن سعادتهم بما ستتضمنه الفعاليات من فقرات وطنية وفنية ومسابقات، تشعل حماس الجميع، مشيراً إلى أن ما يبديه الجميع من سعادة وتفاعل في احتفالات كل عام بعيد الاتحاد، ما هي إلا رسائل الولاء لوطن سابق الزمن في تحقيق إنجازاته ومكتسباته، وتجديد للعهد بالعمل على مواصلة مسيرة البناء والنهضة التطور.
وأضاف: "إن هذه المناسبة العظيمة تعد مصدراً للأمل المتجدد بمستقبل يحمل مزيداً من النجاحات لبلدنا وشعبنا، ونجدد العهد للقيادة الرشيدة بأن تستمر شعلة الولاء والانتماء وأن يحملها أبناؤنا ويصونوها بأغلى ما يملكون ".
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