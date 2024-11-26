كلباء ووادي الحلو تحتفيان بعيد الاتحاد الـ53 بفعاليات تراثية وثقافية نابضة بالحياة

(MENAFN
- APCO Worldwide)
الشارقة - 24 نوفمبر 2024
تحتفي مدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو بالذكرى الـ53 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ببرنامج حافل بالأنشطة الوطنية والتراثية التي تعكس روح الاتحاد وتبرز ثقافة وتراث الإمارات الأصيلة، واستقبلت كلباء زوارها بالفعاليات المميزة يوم 23 نوفمبر 2024، التي أضافت أجواءً من الفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة التي تلامس قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وشهدت كلباء فعاليات احتفالية من يوم السبت، 23 نوفمبر 2024، تضمنت مسيرة وطنية يليها أوبريت كلباء، وعروض للسيارات الكلاسيكية، وألعاب تقليدية ورياضية، فيما يستضيف وادي الحلو فعالياته في 24 نوفمبر الجاري في القرية التراثية في وادي الحلو وتشمل عروضاً شعبية وفقرات شعرية، وتختتم بتوزيع الجوائز.
وشمل البرنامج عروضاً تراثية للفرق الشعبية تقدم فيها لوحات من الفلكلور الإماراتي مثل العيالة واليولة، بالإضافة إلى عروض مائية على شاطئ كلباء تجذب محبي البحر والمغامرة. كما ضمن الاحتفال أسواقاً شعبية تعرض منتجات الحرف اليدوية التقليدية التي تتيح للزوار فرصة شراء تذكارات مميزة، بالإضافة إلى تقديم أطعمة إماراتية تقليدية تجعل من المناسبة تجربة ثقافية متكاملة.
وصرح سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، بأن الفعاليات تستهدف إلى تعزيز القيم الوطنية وترسيخ روح الانتماء بين الأجيال، حيث سيتم تنظيم ورش عمل وندوات تتناول مسيرة الاتحاد وإنجازاته، بمشاركة نخبة من المتحدثين الذين سيستعرضون الجوانب التاريخية والثقافية لهذه الرحلة المظفرة.
ولفت إلى أن مشهد الاحتفالات سيعكس حب الوطن ويخلد هذه المناسبة الوطنية، حيث من المتوقع أن يجذب الحدث عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين، الذين سيتوافدون لمشاركة هذه اللحظات التاريخية في أجواء احتفالية تليق بهذه الذكرى العظيمة.
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